Месяц выплат и забот о своем здоровье. Что ждет россиян в октябре

В октябре многим россиянам снова предстоит работать удаленно. При этом, вероятно, возобновится авиасообщение еще с несколькими странами. Также россиян ждут изменения в зарплатах и пособиях.

Часть работников снова перейдут на удаленный режим

Начало этой осени сопровождают разговоры о возросшем числе случаев заражения коронавирусом. В столице уже зафиксирована рекордная цифра с июня.

Власти столицы не обещают всеобщей самоизоляции, но часть ограничений вернется точно. Например, если кто-то уже успел попрощаться с «удаленкой», то теперь к ней придется привыкать снова — по крайней мере, людям старше 65. Также с 1 октября им не рекомендовано пользоваться общественным транспортом, хотя на прогулки ограничений нет. Такие же рекомендации дали и власти Подмосковья.

Повысят зарплаты бюджетникам

Хорошая новость для работников бюджетной сферы: с 1 октября зарплаты госслужащих проиндексируют на 3%. Об этом правительство объявило еще 7 сентября. Это касается работников федеральных бюджетных учреждений.

Кроме того, региональные власти также объявили о повышении зарплат бюджетникам, работающим в муниципальных учреждениях — правда, тут цифры разнятся в зависимости от региона.

В общем, зарплаты повысятся как у чиновников, так и работников всех других казенных предприятий — врачей, учителей, воспитателей в детских садах, социальных работников.

Пенсии и пособия будут приходить на карту «Мир»

С 1 октября окончательно завершится переход на российскую платежную систему «Мир». Теперь все социальные выплаты, включая пенсии и пособия на детей, будут приходить только на карту «Мир». Тем, кто получал выплаты на другие карты, как сообщает Национальная система платежных карт, необходимо теперь обратиться в МФЦ и попросить о смене реквизитов.

Получить водительские права будет сложнее

А вот для тех, кто в ближайшее время собирается сдать экзамен на водительские права, октябрь не сулит ничего хорошего. Госавтоинспекция уже объявила, что будет увеличено число теоретических задач, и они станут сложнее.

Более того, в ближайшем будущем процедура получения прав, вероятно, подвергнется серьезным изменениям. Со следующего года будет упразднен этап сдачи на закрытой площадке, изменится система оценивания.

Продолжится открытие границ

Россия настроена на постепенное возобновление международного авиасообщения — пока с ограничениями. Чешская авиакомпания Czech Airlines недавно объявила на своем сайте о возобновлении полетов в Москву с 4 октября. В свою очередь, по информации ТАСС, рейсы в Прагу с октября возобновит «Аэрофлот».

При этом ситуацию с коронавирусом в Чехии нельзя назвать благополучной. В начале сентября количество заболевших резко поползло вверх, и уже 13 числа власти страны официально объявили о начале второй волны. Поэтому без крайней необходимости туда сейчас все равно улететь не получится — в Чехию пускают только к родственникам, на учебу, лечение, или при наличии вида на жительство.

Кроме того, с октября, возможно, откроются границы с Грецией — пока что российская и греческая сторона ведут активные переговоры о возобновлении авиасообщения. Греция свои границы открыла для россиян еще 7 сентября, но с ограничениями: не более 500 человек в неделю и обязательно при наличии отрицательных тестов на коронавирус. В греческом посольстве сообщили, что дата 1 октября была предложена именно Россией.