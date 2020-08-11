Правительство утвердило правила кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры внутри России. Деньги будут перечислять в течение пяти дней после покупки.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Ранее стало известно, что россияне, которые проведут отпуск в пределах страны, смогут компенсировать часть затрат на отдых. Сумма возврата может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Таковы меры поддержки туристической отрасли в условиях пандемии.

Компенсацию получат отдыхающие, которые приобрели тур стоимостью не менее 25 тысяч рублей и продолжительностью не менее пяти ночей. Оплата должна пройти исключительно картой «Мир». Туда и вернется кешбэк.

Как сообщало агентство RТ, сама программа стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю — за это время россияне смогут приобрести путешествия по стране и получить кешбэк.