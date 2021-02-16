«Примерный парень» с ножом в рюкзаке. Новосибирский студент-психолог из ревности убил одногруппника

В Новосибирске магистрант психфака НГТУ убил однокурсника. О своем преступлении он сам рассказал в социальных сетях, объяснив, что тот не только увел у него девушку, но и бесил своей жизненной позицией. Ничего подобного от подающего надежды ученика и начинающего педагога не ожидали.

Студент магистратуры факультета психологии Новосибирского государственного технического университета 22-летний Денис зарезал своего 26-летнего однокурсника. У молодых людей возник конфликт, младший сначала угрожал товарищу, а потом нанес ему несколько ударов кухонным ножом. Пострадавший скончался в карете скорой помощи.

На странице студента в социальной сети «ВКонтакте» появилось объяснение произошедшего. То, что погибший увел у него девушку, возможный убийца назвал второстепенным мотивом. Прежде всего его «взбесила» и «не давала покоя» жизненная позиция соперника.

«Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе „я был таким, как ты, и за это себя ненавижу; У меня есть честь“. Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как честь», — говорится в посте.

Молодой человек добавил, что если пост будет опубликован, значит, он убил «одногруппника-крысу», а сам либо совершил самоубийство, либо скрылся, либо попал в руки правоохранителей. В СК России по Новосибирской области заявили «360», что преступника задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие местность.

Убийца с психфака

Один из студентов НГТУ, у которого парень преподавал конфликтологию, рассказал «360» о том, что не мог ожидать ничего подобного. По его словам, он был «примерным парнем», спокойным и открытым. Со своими учениками общался на равных, как студент со студентами, лекции читал с листа.

При этом в канун нового, 2021 года будущий убийца поделился с юношей тем, что его бросила подруга — та самая, из-за которой и произошел конфликт. Парень писал, что она променяла их отношения на связь с его старшим одногруппником, «который со всех сторон додик», и на наркотики.

Telegram-канал Life Shot выяснил, что возможный преступник окончил бакалавриат с красным дипломом, после окончания магистратуры хотел остаться в аспирантуре и продолжить преподавать психологию. У молодого человека были депрессивные настроения на первых курсах, но на момент убийства ни о чем таком его приятели не знали.

Убитого тоже характеризовали как спокойного и тихого парня. Что именно произошло в ходе конфликта, предстоит разобраться следователям.

Life Shot также сообщает, что 18-летняя Софья, ставшая причиной разлада между молодыми людьми, была во дворе факультета в момент совершения убийства. Все произошло на ее глазах. Очевидец Артем рассказал «360» о том, что медиков ждали около получаса, все это время убитый истекал кровью на руках у своей девушки.

«Когда приехала реанимация, подбежала полного телосложения врач, силой перевернула на спину парня, хотя один из очевидцев показал порез на спине куртки от проникновения ножа под левую лопатку», — рассказал он.

Молодой человек добавил, что после массажа сердца пострадавшего «бросили, как мешок с картошкой», на носилки и увезли.