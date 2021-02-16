Новосибирский студент похвастался убийством младшекурсника в соцсети

Студента заподозрили в том, что он напал с ножом на 18-летнего младшекурсника в Новосибирске. Жертва умерла от кровопотери, не доехав до больницы. Предполагаемый убийца оставил пост с признанием на своей странице в социальной сети.

Все произошло 16 февраля, в 14:20, напротив корпуса НГТУ на проспекте Карла Маркса, 20. Во время потасовки 18-летнему студенту нанесли удар ножом. По словам очевидцев, пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Студента из Новосибирска мог убить 22-летний магистрант факультета психологии НГТУ. Он живет в микрорайоне Родники с мамой.

Сразу после убийства на странице во «ВКонтакте» он опубликовал пост с признанием. Судя по сообщению, преступление произошло на почве ревности. Студент заявил, что младшекурсник не знал ничего о чести. Также в посте он обратился к своей девушке и обвинил ее в измене.