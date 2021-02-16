«Бросили, как мешок с картошкой». Очевидец раскрыл подробности убийства около университета в Новосибирске

18-летний студент получил несколько ударов ножом от старшекурсника перед зданием Новосибирского государственного технического университета. Он умирал на глазах у девушки от потери крови. Об этом «360» рассказал очевидец по имени Артем.

Собеседник сообщил, что на место убийства приехали военные полицейские и росгвардейцы. Скорую ждали полчаса.

«Девушка сначала сидела перед парнем, гладила его, но тот синел от потери крови. Когда приехала реанимация, подбежала полного телосложения врач, силой перевернула на спину парня, хотя один из очевидцев показал порез на спине куртки от проникновения ножа под левую лопатку», — описал ситуацию Артем.

Он добавил, что истекающему кровью начали делать массаж сердца, а потом «бросили его, как мешок с картошкой», на мягкие носилки и увезли. По словам Артема, скорую помощь вызвали сотрудники правоохранительных органов, но через 15 минут туда стали звонить собравшиеся люди.

18-летнего студента мог убить 22-летний магистрант факультета психологии НГТУ. Он оставил признание в преступлении на своей странице в соцсети. Он отметил, что взялся за нож из-за ревности.