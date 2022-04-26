Названа причина, по которой России следует защитить Приднестровье

Российским войскам стоит обратить внимание на ситуацию с обстрелами граничащих с Украиной областей Приднестровья. Об этом «360» заявил политолог Евгений Михайлов.

«Сейчас там будет усиленно работать диверсионно-разведывательная группа с Украины, потому что есть понимание, куда будет двигаться российская армия. Ведь было заявлено, что Приднестровье — одна из целей, там много украинского населения», — заявил он.

Михайлов уверен, что украинская сторона будет раскачивать ситуацию, совершать акты агрессии.

«Наносятся удары по инфраструктуре. Внутренней службе безопасности стоит усилить контроль. Думаю, это будет продолжаться и усиливаться. Поэтому сложно понять, что будет в дальнейшем. Нужно принимать меры», — продолжил он.

По мнению Михайлова, в этом регионе нужно усиливать безопасность. Войскам России следует предпринимать меры для обеспечения безопасности Приднестровья, отметил он.

«Если мы планируем оказать ей помощь, то украинцы нас сами подталкивают, чтобы мы быстрее включались в этот процесс», — заключил он.

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья прогремело два взрыва, подорвавшие две антенны Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ).

Накануне серия взрывов произошла в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе.