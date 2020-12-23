В 2020 году мир перенес необычно много потерь. Из-за пандемии из жизни ушли сотни тысяч людей, среди них были и те, по кому скорбели целые страны. Рассказываем о самых известных жертвах коронавируса в уходящем году.

Лючия Бозе

Еще в 1947 году Лючия Бозе прославилась, завоевав титул «Мисс Италия». После этой победы на юную красавицу обратили внимание режиссеры, в том числе Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Педро Альмодовар, Франческо Рози.

Бозе стала главной звездой кино эпохи итальянского неоромантизма. Самые известные ее роли в фильмах «Дама без камелий» и «Хроника одной любви» Антониони, «Сатирикон» Феллини, «Завещание Орфея» Жана Кокто.

Лючия Бозе скончалась 23 марта от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Актрисе было 89 лет.

Адам Шлезингер

Талантливому американскому композитору и музыканту Адаму Шлезингеру было всего 52 года. Он умер 1 апреля в больнице. Пневмония была очень тяжелой, так что последнюю неделю жизни Шлезингер провел в медикаментозной коме.

За свои музыкальные заслуги Шлезингер трижды стал обладателем престижной премии «Эмми», он также получил «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист», а в 1997 году даже был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за музыку к фильму «То, что ты делаешь».

Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии умер в московской клинике 18 июня в возрасте 58 лет. Коронавирусная пневмония осложнялась хронической болезнью сердца. Политика держали на аппарате ЭКМО, который должен насыщать кровь кислородом, но внутренние органы не выдержали нагрузки.

Михаил Игнатьев был известен как скандальный губернатор, грубо говоривший с журналистами и заставивший офицера МЧС прыгать перед ним.

Кэндзо Такада

Известный японский дизайнер и модельер, основатель модного дома Kenzo Кэндзо Такада скончался 4 октября в Американском госпитале в Париже. Ему был 81 год. Последние 20 лет он не занимался высокой модой, но известности свой ни бренд, ни его основатель не потеряли.

Он посвятил себя работе над интерьерами, а также успел посотрудничать в качестве костюмера с рядом театров с мировым именем, среди которых Токийская опера.

Смерть Такады из-за осложнений коронавируса стала для многих шоком, несмотря на преклонный возраст модельера.

Шон Коннери

Легендарный британский актер Шон Коннери, подаривший миру одного из Бондов в семи фильмах бондианы, скончался от коронавируса в возрасте 90 лет 31 октября 2020 года. На его счету более 70 фильмов, «Оскар» за роль в гангстерском фильме «Неприкасаемые», две премии BAFTA и три «Золотых глобуса».

Помимо коронавируса, у Коннери было много проблем со здоровьем. Он не один год боролся с онкологией, у актера были больное сердце и деменция, а причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией. Тем не менее сын Шона Коннери рассказал о том, что любимец публики ушел тихо, во сне.

Роман Виктюк

В конце октября театрального режиссера Романа Виктюка госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. СМИ писали, что деятель искусства тяжело переносит болезнь, возможно, из-за возраста — режиссеру было 85 лет.

Виктюк скончался 17 ноября в военном госпитале, куда его перевели из ГКБ братьев Бахрушиных. Причиной смерти стал инсульт — организм не выдержал нагрузки. Помимо всего прочего, у Виктюка уже много лет был рак. Во время пандемии, несмотря на возраст и болезнь, он все равно продолжал приезжать в театр, участвовал в выступлениях и выходил на поклон с труппой.

Ирина Антонова

Ирина Антонова больше полувека была директором одного из главных российских музеев — ГМИИ имени А. С. Пушкина, она открыла для советской и российской публики итальянское Возрождение, Энди Уорхола, Казимира Малевича и многих других гениев изобразительного искусства. В возрасте 89 лет 30 ноября 2020 года она умерла в Коммунарке.

До этого Антонова лежала в другой больнице — у нее случился инсульт, однако позднее у нее обнаружили ковид. Врачи оценивали состояние женщины как тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но и это не помогло. До последнего инсульта Антонова продолжала активно участвовать в жизни Пушкинского музея в качестве его президента.

Борис Александров

В тот же день, 30 ноября, ушел из жизни известный российский бизнесмен Борис Александров, запустивший франшизу десертов под брендом «Б. Ю. Александров». Предприниматель скончался в больнице. Последнюю неделю он был на аппарате ИВЛ, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

В начале года Александров, имевший медицинское образование московского Первого меда, заявил, что не верит в опасность коронавируса и считает его ерундой, которую придумали китайцы, чтобы заработать.

При этом жизнь Бориса Александрова была насыщена событиями. Он рассказывал, что при советской власти успел провести несколько лет в тюрьме, а потом занялся бизнесом. Сначала он просто перепродавал различные товары, в том числе и конфеты, а затем создал собственную линейку творожных сырков. Он также проводил исследования, чтобы помочь мужчинам с импотенцией, и открыл в Латвии центр для похудения.

Борис Плотников

В начале декабря, второго числа, из жизни ушел артист Борис Плотников, известный ролью доктора Борменталя, помощника профессора Преображенского, в фильме «Собачье сердце». Плотникову был 71 год, последнюю неделю жизни он провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Артист руководил одной из мастерских ГИТИСа и продолжал играть на сцене, несмотря на возраст. Его коллеги говорили, что Плотников очень боялся заразиться коронавирусом. Он скрывал от знакомых и родных свое плохое самочувствие. Признался супруге артист только спустя несколько дней, когда у него начались проблемы с дыханием. Врачи диагностировали у Плотникова 80-процентное поражение легких.

Валери Жискар д’Эстен

Второго декабря в возрасте 94 лет скончался бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Еще в середине сентября политик попал в больницу с симптомами коронавируса. Ему удалось победить болезнь, однако в ноябре его снова госпитализировали. Супруга д’Эстена сообщила, что причиной смерти стали осложнения после COVID-19.

Д’Эстен был одним из самых молодых президентов европейских стран — главой Франции он стал в 1974 году, когда ему было 48 лет. При нем в стране отменили политическую цензуру в кино, разрешили женщинам делать аборты, а право голосовать гражданам дали не с 21 года, а с 18 лет. Были в карьере д’Эстена и темные пятна: в 2018 году против 92-летнего экс-президента начали расследование по обвинению немецкой журналистки в домогательствах. Престарелый политик якобы трогал ее за ягодицы после интервью. Он обвинения отрицал.

Вячеслав Кебич

Первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич ушел из жизни 9 декабря. Ему было 84 года. Он заразился коронавирусом всего за несколько дней до смерти. Врачи оказались бессильны. Сын политика рассказал белорусской прессе о том, что его отец умер от остановки сердца, но причиной стал именно COVID-19.

Именно Кебич в 1991 году подписал договор о создании Содружества независимых государств (СНГ) и выходе Белоруссии из Советского Союза.

Ким Ки Дук

В конце 2020-го из жизни в возрасте 59 лет ушел и один из самых известных в мире южнокорейских режиссеров Ким Ки Дук, его не стало 11 декабря. Режиссера называли одним из главных поэтов мирового кино, он был обладателем десятков престижных международных наград в области кинематографа. Наиболее известными его работами стали «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пьета» и «Мебиус».

Незадолго до смерти, в конце ноября, Ким Ки Дук приезжал в Россию. Здесь он хотел купить дом и получить вид на жительство — режиссер вообще был частым гостем нашей страны. Умер он в латвийской больнице из-за осложнений, вызванных ковидом. О болезни кинематографиста никто не знал до последнего — его знакомые забили тревогу после того, как он не пришел на одну из встреч. Еще некоторое время ушло на то, чтобы найти режиссера: правила о неразглашении личной информации пациентов существенно задержали процесс.

Евгений Хорошевцев

Известный каждому россиянину, но редко узнаваемый в лицо Евгений Хорошевцев на протяжении долгих лет был главным голосом Кремля. Именно из его уст мы слышали каждый год на параде Победы: «Говорит Москва». Он был учеником главного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

Хорошевцев скончался 13 декабря в возрасте 76 лет от сердечной недостаточности, развившейся у него как осложнение от коронавируса. В последние два года диктор практически не работал по состоянию здоровья — после операции на позвоночнике ему поставили болезнь Паркинсона. Его жена рассказывала, что Хорошевцев был очень плох и даже не мог самостоятельно держать текст. Тем не менее свой голос легендарный диктор потерял только вместе с жизнью.

Амброз Мандвуло Дламини

Первым в истории главой государства, скончавшимся от коронавируса, стал Амброз Мандвуло Дламини, премьер-министр африканской страны Эсватини (Королевство Свазиленд). Он ушел из жизни 13 декабря после нескольких недель в больнице.

При этом ковид протекал у политика бессимптомно. Но за две недели до смерти его состояние резко ухудшилось, так что Дламини пришлось госпитализировать в одну из больниц соседней ЮАР, где он и умер.

Тем не менее, были в уходящем году и другие события. Они не смогут восполнить все те потери, которые людям пришлось понести в 2020-м, но напомнят, что несмотря на пандемию, в наших жизнях оставались поводы и для смеха, и для гордости, и для радости.