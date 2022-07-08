Жители Шри-Ланки вооружились фонариками для походов в магазин. Видео

На Шри-Ланке установили жесткие нормы по подаче электроэнергии. На фоне разразившегося в стране энергетического кризиса местным жителям приходится брать для походов в магазин фонарики.

Видео темных торговых залов опубликовали в Сети. Чтобы найти нужные продукты, покупатели подсвечивали себе телефонами и другими источниками света.

Бензин на АЗС, написал РЕН ТВ, закончился еще несколько недель назад. С нефтью в стране дефицит, поэтому продажу топлива частным лицам власти запретили. Заправиться можно только пожарным, медицинским и полицейским автомобилям. Заливают топливо и в городской транспорт и портовое оборудование.

Кризис на Шри-Ланке стал самым серьезным с 1948 года. Его вызвал дефицит иностранной валюты, который возник из-за снижения туристического потока на фоне коронавирусных ограничений.