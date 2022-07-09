Президент Шри-Ланки попытался вылететь из страны. Видео

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в аэропорт и пытается покинуть страну на фоне протестов. Митингующие несколько часов назад ворвались в его резиденцию и даже успели искупаться в его бассейне. Сам президент покинул дом до того, как туда попали разъяренные жители города.

Формально Раджапакса еще остается главой государства, но группа депутатов уже потребовала его отставки. В беседе с агентством ТАСС бывший посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга, который находится в Коломбо, предположил, что Раджапакса уже улетел.

При этом угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке нет, вопрос об эвакуации не стоит, сообщили в российском посольстве.

А пока Раджапакса пытается покинуть страну, протестующие вскрыли гараж с его личной коллекцией люксовых автомобилей.

Акции протеста начались на Шри-Ланке на фоне крупнейшего в истории страны экономического кризиса. Протестующие штурмом взяли администрацию президента, пробравшись через полицейские баррикады.