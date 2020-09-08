Препарат из бычьих легких подошел для COVID-19. И это не первый случай, когда животные помогают в лечении

Российский препарат «Сурфактант-БЛ», производимый из бычьих легких, оказался эффективен против COVID-19. Смертность тяжелых пациентов снизилась на 14,3%. И это далеко не первый препарат, который делают из органов животных.

Российские медики выявили эффективность отечественного препарата «Сурфактант-БЛ» при лечении коронавирусных больных с тяжелыми поражениями легких. Как правило, в мире умирают 80% таких пациентов. Применение лекарства снизило смертность на 14,3%, пишут «Известия».

Сейчас благодаря этому лекарству в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова выздоровели 24 из 28 тяжелых пациентов. Всем им от двух до пяти дней делали ингаляции с «Сурфактант-БЛ». В клинике Сеченовского университета вылечились 30 из 32 человек. В Перинатальном центре Тюмени препарат помог всем 16 беременным и роженицам, которым его назначили. По всей России его назначали 120 больным COVID-19. Но это был только первый этап исследования.

«Больные, которых лечат сурфактантом, достоверно реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в три-пять раз ниже», — пояснил Олег Розенберг, разработчик препарата, руководитель лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени Гранова.

Что это за препарат

«Сурфактант-БЛ» — появившийся около 20 лет назад препарат, изготавливаемый из экстракта, получаемого из легких быков и другого крупного скота. Его создавали для помощи недоношенным детям с незрелыми легкими, рассказал «360» вирусолог Анатолий Альтштейн. Препарат буквально помогает запустить легкие у тех детей, которые не могут самостоятельно дышать.

Позднее оказалось, что «Сурфактант-БЛ» эффективен и для взрослых с такими тяжелыми заболеваниями, как туберкулез, бронхиальная астма и так далее. Альтштейн не исключил, что высокая эффективность будет достигнута и в лечении пациентов с COVID-19. Но научные данные по результативности ученому сообществу пока не представлены.

Сейчас «Сурфактант-БЛ» опробуют еще на 90 пациентах. Потом препарат планируют включить в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусных больных.

Как работает «Сурфактант-БЛ»

В легких вирус SARS-CoV-2 «убивает» альвеоциты — покрытые собственным сурфактантом плоские клетки, которые выстилают альвеолы изнутри. Из-за этого мембрана между альвеолой и кровеносным сосудом разрушается, альвеола заполняется плазмой, слипается и не может участвовать в газообмене. Кровь не наполняется кислородом, а человек ощущает нехватку воздуха. В этом случае и помогает лечение «Сурфактантом-БЛ».

«Недостаток синтезируемого самим организмом сурфактанта компенсируется внешним препаратом. Это позволяет даже поврежденной вирусом альвеоле оставаться в расправленном состоянии и осуществлять газообмен, насыщать кровь кислородом», — сообщил завлабораторией НМИЦ имени Алмазова Андрей Баутин.

Помимо этого, препарат «закрывает» доступ вируса к альвеоцитам и помогает иммунной защите легких: мешает развитию вторичной бактериальной флоры и препятствует развитию сепсиса, а значит, может использоваться в превентивных целях.

Лекарства из животных

Из тканей животных делали многие гормональные препараты. Например, до изобретения синтетического инсулина его добывали из поджелудочных желез домашнего скота, чаще всего — свиней. Любимый многими «Гематоген» производят из бычьего сывороточного альбумина, получаемого из крови рогатого скота.

Ранозаживляющий гель «Солкосерил» и его аналог «Актовегин» изготавливают из телячьей крови. Таблетки «Актовегин» используются для лечения нарушения периферического кровообращения, деменции и так далее.

98% генома человека прекрасно перекрываются материалом свиньи, рассказал «360» завкафедрой фармакологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Козлов. Поэтому долгое время из их органов делали и внутривенные лекарства для людей. В основном они выпускались в инъекционной форме.

«Главным недостатком этих препаратов было то, что если их надо было вводить не однократно, а длительно, то при каждом введении на часть препарата возникал аутоимунный ответ. И возникали антитела. И каждая следующая доза фактически была менее эффективной, чем предыдущие, приходилось увеличивать дозы, а это вызывало другие реакции», — добавил он.

Однако в условиях, когда других препаратов — того же инсулина — не было, лекарства позволяли продлить жизни пациентов. Это направление подтолкнуло медиков к развитию биотехнологий. В фрагменты генома человека встраивают бактериальные или клетки животных, которые продуцируют на 100% аналогичный человеческому белок. С конца 1990-х годов от использования внутривенных препаратов на основе органов животных отказались.