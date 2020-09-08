Первую партию «Спутник V» выпустили. Кто и когда сможет поставить прививку от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. В ближайшее время ее отправят в регионы, а потом начнется вакцинация. «360» рассказывает, как будет проходить этот процесс.

О выпуске первой партии вакцины от коронавируса сообщили в пресс-службе Минздрава. Препарат уже прошел все необходимые испытания и в ближайшее время отправится в регионы. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на этой неделе добровольцам начнут вводить вакцину, передает РИА «Новости».

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Тесты показали, что препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников эксперимента и не вызвал у них серьезных последствий ни по одному из критериев. Уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4–1,5 раза превысил показатели у переболевших людей.

Два варианта вакцины

По словам заведующего отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Бутенко, будет производиться два варианта вакцины «Спутник V». В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, поэтому требуется разработать более легкий вариант препарата.

«Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов — прим. ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого», — сказал радиостанции Sputnik Бутенко.

Разработчик препарата и директор по научной работе НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов сказал, что к концу 2020 года институт выйдет на объем производства в три-пять миллиона доз вакцины в год.

Первые желающие

Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с этим будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которой поучаствуют 40 тысяч добровольцев. Эта фаза начнется раньше — уже на этой неделе, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Москва 24».

Третья фаза — финальная. За людьми, которые сделали прививку, будут наблюдать минимум полгода. Большую часть россиян планируют привить за 9–12 месяцев. При этом директор по научной работе НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов 4 сентября сказал в эфире телеканала «Россия 24», что сроки третьей стадии могут продлить до года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что никого не будут насильно заставлять делать прививку. То же самое в начале июля в эфире телеканала «Россия 1» сказал Мурашко, отметив, что делать укол будут только с согласия человека.

Помимо добровольцев, в тестировании препарата могут принять участие обычные люди возрастом от 18 до 60 лет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что на первом этапе прививать будут население из групп риска. Это в первую очередь медики и учителя. По его словам, многие врачи уже перенесли COVID-19, поэтому имеют антитела к заболеванию и прививка им не нужна.

Люди в возрасте тоже находятся в группе риска, однако их начнут прививать только после окончания третьей фазы испытаний.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России / Источник фото: РИА «Новости» / пресс-служба Минздрава РФ

В этом сезоне, по словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, прививку от коронавируса получат около 90 миллионов человек, передает РИА «Новости».

Прививки детям

Вакцинация среди детей откладывается как минимум на девять месяцев. По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, сначала испытания препарата нужно завершить на взрослых, передает ТАСС.

Чтобы исследовать вакцину на детях, нужны определенные документы. Только при их наличии Минздрав может дать разрешение на проведение тестов. Однако подобных материалов пока нет, а значит, детям нельзя делать такие прививки. И вакцины в 2020 году, скорее всего, не будет.

«Такие исследования [среди детей] могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза. Три-четыре месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается», — сказал Гинцбург.

По словам Гинцбурга, вариант облегченной вакцины пока никто не обсуждал и соответствующих экспериментов не проводилось. Дело не только в весе, многое зависит от возраста ребенка. Например, подростку требуется одна доза, а новорожденному вдвое меньше.