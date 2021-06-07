Премия «Муз-ТВ» 2021 года запомнится скандалами. Но без них шоу могли просто не заметить

Премия «Муз-ТВ», которую вручали за два года, запомнится скандалом. Алишер Моргенштерн так негодовал и требовал справедливости, что даже встал из инвалидной коляски. А Диана Арбенина окрестила событие «безвкусным болотцем». Но есть подозрения, что скандал постановочный: без него премию могли просто не заметить.

Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки «Муз-ТВ» прошла со скандалом. Алишер Моргенштерн выразил недовольство тем, что награда «Лучший исполнитель» досталась Артуру Пирожкову. Александр Ревва, кстати, был одним из ведущих шоу.

Рэпер был столь возмущен, что даже выскочил из инвалидной коляски, в которой прибыл на мероприятие, и бодро взбежал на сцену. Моргенштерн потребовал честного зрительского голосования здесь и сейчас: он предложил ведущим назвать фамилии претендентов и по степени поддержки зала оценить, кто из них достоин быть лучшим.

Идея не нашла поддержки: рэперу напомнили, что он не на сельской дискотеке, и предложили сдать тест на наркотики. Моргенштерн, кстати, ушел с премии не с пустыми руками: он вместе с Тимати получил награду за лучшее видео за клип El Problema.

Скандальная премия

Неожиданно к скандалу присоединилась заслуженная артистка Чеченской Республики Диана Арбенина. Ее расстроило, что в этом году на премии отсутствовали номинации «Рок» и «Рэп».

Арбенина заявила, что это ее последнее участие в «подобного рода перформансах». Она высказала искреннее восхищение «персонажем по имени Моргенштерн», который «трогательно, по-детски выскочил на сцену и протестовал».

Это не первый скандал на премии «Муз-ТВ». Самый громкий из них разразился в 2012 году: организаторов обвинили в подтасовке результатов, а артистов-победителей — в подкупе. Именно тогда произошла эпичная ссора рэпера Тимати и Филиппа Киркорова, породившая знаменитое «давай, до свидания!».

В 2019 году участниками скандала стали Сергей Лазарев и Светлана Лобода. Певец накричал на Лободу при коллегах-артистах. По слухам, Лазарев был раздосадован тем, что ему не удалось выступить, а его украинская коллега исполнила шесть песен в финале вечера. Звезды отписалась друг от друга в соцсетях.

Выгодный скандал

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «360» сказал, что оценивает произошедшее на премии как перформанс, который был к месту. Если бы не было этого скандала, премия могла бы пройти незаметно. Поэтому для канала «Муз-ТВ» такой поворот событий может быть очень кстати.

«Музыка должна нести за собой культуру. Но сегодня весь шоу-бизнес превратился в один большой перформанс — кто во что горазд. Я бы хотел, чтобы это был праздник музыки, а не разборки. Но если это будет праздник музыки, там народа не будет и говорить про это никто не будет», — сказал Иосиф Пригожин.

Продюсер признался, что у него есть свое видение того, как нужно определять лучших исполнителей года. Но рассказать об этом Иосиф Пригожин согласен только в случае, если его пригласят в команду организаторов.

«Премия, как и любая номинация, всегда порождает определенный ажиотаж. Это вызов, и всегда будут недовольные. Моргенштерн имеет право на такую позицию. Я считаю, что премии, как и выборы, должны быть более прозрачными и голосование должно быть открытым», — сказал Иосиф Пригожин.

Он также отметил, что в этот раз они с супругой, певицей Валерией, получили приглашение лишь за день до события, и поэтому не смогли пойти на вручение премии. По словам Пригожина, бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров был более внимательным и всегда заранее приглашал на мероприятия.

Награды для своих

Музыкальный критик Илья Легостаев пояснил «360», что любая премия — это премия вещателя. Критик допустил, что есть какое-то голосование — зрительское и экспертное, но в конечном итоге это премия канала: тех, кого они показывают, на кого делают основную ставку.

«Любая премия бывает очень пристрастна. И к „Оскару“, и к церемонии „Муз-ТВ“, и к „Золотому глобусу“ всегда есть какие-то вопросы. Наверное, к „Муз-ТВ“ вопросов больше, чем ответов. Но это уже традиция, там неоднократно возникали скандалы по этому поводу, так что возмущаться нет смысла», — сказал Илья Легостаев.

Большинство способов определения лучших музыкантов эксперт назвал очень субъективными.

«Мнение жюри субъективно в квадрате, всякие просмотры — тоже очень скользкая вещь. Музыка — это очень тонкая материя. Наверное, есть смысл, как на Евровидении, соединять мнение зрителей и мнение какого-то эксперта в жюри. Но относиться к результатам этого как к какой-то объективной картине бессмысленно», — отметил музыкальный критик.

Илья Легостаев рассказал, что в его личном рейтинге за прошедшие два года лидируют «старорежимные артисты». У групп «Сплин», «Мумий Тролль» и «Аквариум» вышли отличные альбомы, достойные того, чтобы их отметили. Из новых эксперт выделил группы «Хадн дадн» и «Тима ищет свет».