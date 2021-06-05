«Тонны обделенных талантом детей». Арбенина вслед за Моргенштерном разнесла премию «Муз-ТВ»

Российская певица и музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина эмоционально отреагировала на прошедшую церемонию вручения премий «Муз-ТВ»-2021. В своем Instagram она назвала мероприятие безвкусным болотцем и фарсом.

Певица пообещала больше никогда не участвовать в «подобных перфомансах».

Арбенина расстроилась из-за отсутствия на «Муз-ТВ» рок-номинации. Она хотела бы видеть на премии Илью Лагутенко, Сергея Шнурова, Земфиру, группу «Би-2» и Вячеслава Бутусова. Также на мероприятие не приглашают и рэп-певцов.

«Зато есть адски тупая песня про пчелку. Есть мальчик-инфантил Слава. Есть Клава, прости господи, Кока и тонны обделенных талантом детей», — заявила Арбенина.

При этом певица искренне восхитилась возмущением Моргенштерна, который посчитал несправедливыми итоги в номинации «Лучший исполнитель».

«Пацан не стал хавать обиду, а трогательно по-детски выскочил на сцену и протестовал. Браво малыш-морген!» — заявила Арбенина.

Кроме того, лидер «Ночных снайперов» обратилась к ведущей «Муз-ТВ» Ксении Собчак.

«На фоне этой живой и наглой поросли усилия Собчак быть острой и опасной оказались старомодными и пресными. Время уходит, Ксюша, безвозвратно. И остается только то, что нажил к нашему преклонному среднему возрасту», — написала Арбенина.

Музыкальная премия «Муз-ТВ» 20/21 прошла в 18-й раз в ночь на 5 июня во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. В прошлом году церемонию отменили из-за пандемии, поэтому сейчас итоги подвели и за 2020 год.