«Я пришел сюда за правдой». Моргенштерн устроил скандал из-за победы Артура Пирожкова на премии «Муз-ТВ»

Рэпер Алишер Моргенштерн разозлился после объявления результата премии «Муз-ТВ». Все дело в том, что тарелка «Лучший исполнитель» улетела Артуру Пирожкову. В результате певец устроил музыкальный суд.

Когда ведущие объявили, что Артур Пирожков (Александр Ревва) получил премию «Лучший исполнитель», Моргенштерн соскочил с инвалидного кресла и выбежал на сцену. Рэпер просил вывести на экран результаты голосования, обвинив организаторов в фальсификации. Ревва в этом году был еше и ведущим премии.

«Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел сюда за правдой. <.> Я хочу, чтобы зал решил. <…> Посмотрите на эту женщину (Дилару — прим. ред.) — вот моя награда, а тарелки ваши я в рот ****», — заявил Моргенштерн.

После своей яркой речи, певец пошел обратно в зал. Также Моргенштерн обратила на себя внимание еще и тем, что отказывался общаться с ведущей премии «Муз-ТВ» Ксенией Собчак. На церемонии она подошла к музыканту и всячески пыталась вывести его на разговор, но певец не поддавался. Журналистка призналась, что хотела записать с певцом интервью, но он запросил пять миллионов за это. Собчак заявила, что она «послала его нахрен».