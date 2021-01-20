Зачем усложнять суррогатное материнство в России: спорят врачи и депутаты

Госдума разработала законопроект, сильно ограничивающий суррогатное материнство в России. Возможность воспользоваться такими услугами хотят забрать не только у иностранцев, но и у одиноких граждан. Оправдывают это решение интересами института брака.

Депутаты Государственной думы, в том числе вице-спикер ГД от «Единой России» Петр Толстой, разработали законопроект об ограничении сферы суррогатного материнства в России. По данным РБК, законодатели хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей иностранным гражданам и людям, не состоящим в браке.

Авторы проекта уверены, что он должен оградить Россию от «нанесения ущерба национальным интересам». Сама практика суррогатного материнства для иностранцев и одиноких людей, по их мнению, «представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности».

Только для семей

Авторы законопроекта обеспокоены возможностью того, что геи и педофилы могут заводить детей посредством суррогатного материнства. При этом Толстой отметил в разговоре с «360», что «запрет на подобные услуги для иностранцев будет введен в любом случае, вне зависимости от того, каким образом пойдет дискуссия».

У нас по Конституции не взрослые имеют право завести ребенка, а ребенок имеет право на семью. Это важно понимать, права ребенка являются приоритетными [по отношению] к правам взрослых. Завести ребенка — это не собачку завести. Право на семью — это право на отца и мать, если они есть, конечно Петр Толстой.

Он также отметил, что нужно различать ситуации, когда ребенок воспитывается одиноким родителем, «потому что так жизнь сложилась», и «когда сознательно ребенка лишают полноценной семьи, давая возможность приобретать через суррогатное материнство так называемым одиноким отцам».

Однако генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины (МЦРМ), президент российской ассоциации репродукции человека, руководитель петербургского центра «ЭКО», акушер-гинеколог Владислав Корсак уверен, что в этой ситуации законодатели борются с несуществующей проблемой.

«Они хотят каким-то образом отсечь то, чего у нас в стране не существует: у нас нет гомосексуальных браков», — уверен он.

В то же время, считает Корсак, ограничение для незамужних на использование услуг суррогатных матерей выглядит как минимум странно, ведь в России не существует никаких ограничений для женщин, которые рожают детей вне брака самостоятельно.

«В тот момент, когда законодатели предлагают запретить использование суррогатного материнства при наличии медицинских показаний одинокой женщине, они не понимают, что они требуют», — подчеркнул Корсак.

Однако Толстой заявил, что в России при усыновлении предпочтение отдают именно полным семьям, поэтому ему непонятно, по какой причине в случае с суррогатным материнством ситуация должна быть иной.

Дети не продаются

Запрет на использование услуг суррогатных матерей распространится в случае принятия законопроекта и на иностранных граждан. Петр Толстой в разговоре с «360» подчеркнул, что дети суррогатных матерей могут быть использованы для трансплантации органов как доноры. По его мнению, в России создан целый рынок вывоза детей для использования в целях трансплантологии.

Иностранец обращается к посреднику, платит ему большие деньги, посредник находит суррогатную мать, платит ей маленькие деньги, она рожает ребенка, иностранец приезжает за ребенком, регистрирует его в своем консульстве и вывозит за границу. Вот как это происходит Петр Толстой.

Корсак отметил, что для предотвращения проблем передачи российских детей иностранцам в России был принят «закон Димы Яковлева». Суррогатное материнство, по мнению врача, — совсем другая история, которая не нуждается в подобном регулировании.

«Сейчас они говорят, что суррогатное материнство — удобный, простой и дешевый способ усыновления детей, но это ложь, потому что это совсем не простой метод. Они не знают, что при соблюдении закона эти дети генетически связаны с родителем, это не усыновление. Они подменяют понятие», — уверен он.

Бизнес на торговле детьми

Одной из причин, по которой авторы законопроекта настаивают на его принятии, является сформировавшийся «рынок экспорта детей из страны», а также невозможность контролировать технологию суррогатного материнства. Это, по мнению законодателей, позволяет «бесконтрольно собирать, хранить, исследовать, применять биоматериал граждан России».

Однако Корсак подчеркнул, что суррогатное материнство в России существует только в контексте медицинской помощи — если люди по медицинским показаниям не могут завести детей иным способом. То, что появились случаи злоупотребления суррогатным материнством, его использования в немедицинских целях, считает врач, не решается предложенным законопроектом.

Это вина наших коллег и надзорных органов, которые за этим не следили. Потому что Росздравнадзор и Роспотребнадзор могут взять истории и проверить, установить, были ли показания для проведения программы у конкретной супружеской пары или женщины. Они этим не занимались Владислав Корсак.

Разумным решением, по мнению врача, было бы усиление контроля за оказанием такой помощи и увеличение штрафа для нарушителей. Сегодня он ограничивается выговором или штрафом до 40 тысяч рублей, а стоило бы, уверен Корсак, лишать за такие нарушения лицензии, так как это дискредитирует всю область вспомогательной репродуктивной медицины.

Также инициаторы законопроекта хотят исключить услуги посредников из сделок с суррогатными матерями, в том числе и посредничество медицинских учреждений. Таким образом чиновники хотят исключить возможность зарабатывать на продаже еще не рожденных детей.

«У нас есть обращения от суррогатных мам, которых обманули и по деньгам, и по условиям. Это чисто бизнес: люди получают пять миллионов за ребенка, потом платят маме 200 тысяч аванса и говорят, что заплатит еще 600, когда она родит. Но потом у нее просто забирают ребенка и ничего ей не платят», — объяснил Толстой «360».

Еще ограничения

Законопроект предполагает и другие ограничения: воспользоваться такими услугами смогут только люди в возрасте от 25 до 55 лет при условии, что женщина сама не может выносить ребенка по медицинским показаниям, а в браке на момент оказания услуг суррогатного материнства супруги должны состоять не менее года.

Владислав Корсак оценил такое решение законодателей крайне негативно. По его мнению, подобные предложения продиктованы полным отсутствием понимания вопроса с медицинской точки зрения.

«Это проект, который имеет очень большое количество дефектов, потому что его делали депутаты, которые не имеют отношения ни к медицине, ни к социальным проблемам — там милиционеры есть, духовные наши отцы, а медицины нет», — заявил он.

Владислав Корсак уверен, что ограничение использования услуг суррогатных матерей для людей младше 25 лет — грубое нарушение действующего законодательства, потому что в России не существует возрастного ограничения на доступ к медицинской помощи.

Врач объяснил, что у женщины могут быть врожденные пороки, из-за которых она не может родить, или это может стать результатом другой неудачной беременности. Даже в этом случае в соответствии с нынешней редакцией документа она все равно должна будет ждать 25-летия, чтобы завести ребенка.

К 25 годам начинается истощение фолликулярного резерва, в классическом акушерстве первородящая старше 24 лет — это диагноз «старая первородящая», то есть есть проблемы в вынашивании и родоразрешении. А они взяли женщину, которой должна быть раньше оказана помощь, и переместили в старую первородящую Владислав Корсак.

При этом детородный возраст в медицине ограничивается 49 годами, после этого возраста считается, что женщина не может родить. Поэтому откуда взят верхний порог для пользователей услуг суррогатного материнства — 55 лет, — Корсаку тоже непонятно. Ранее российское законодательство не предусматривало ограничений ни по возрасту, ни по статусу желающих завести ребенка с помощью сурмамы.