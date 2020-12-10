Одиноким в России захотели запретить суррогатное материнство. Это назвали защитой от геев и педофилов

Общественная палата выступила с идеей запретить суррогатное материнство для неполных семей, иностранцев, лиц нетрадиционной ориентации. Якобы в России спекулируют на младенцах, а запрет решит проблему. «360» узнал мнение разных сторон общественного спора в рамках выпуска программы «Люся против».

Автором предложения стал первый зампредседателя комиссии по вопросам демографической семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло. Он считает, что запрет поможет устранить в России теневой бизнес по продаже младенцев.

«Те агентства и частные клиники, которые в России расплодились, они в этом смысле и не парятся о том, чтобы суррогатная мать рожала именно из биологического материала заказчика. В нашей стране развился колоссальный бизнес торговли детьми», — заявил политик.

По его словам, Россию используют как «мировую суррогатную ферму», а дети идут на черную трансплантологию и к представителям ЛГБТ-сообщества или педофилам.

Задача такая стоит, чтобы отделить детей, которые идут к одиноким лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и лицам, которые нормальные Павел Пожигайло.

Пожигайло выступил за то, чтобы государство в рамках госпрограммы предоставляло медицинскую помощь состоящим в браке парам, «которые могут быть проэкзаменованы, как в случае усыновления детей, за которыми можно следить».

Против этой инициативы высказалась руководитель общественного движения «За права женщин в России» адвокат Людмила Айвар.

Если человек одинок, мужчина это или женщина, он имеет право на отцовство или материнство Людмила Айвар.

Она напомнила, что в одном из приказов Минздрава РФ регламентируется право одинокой женщины на рождение ребенка с применением суррогатного материнства.

«Что касается одиноких отцов, то в 2010 году было получено первое судебное решение, которое закрепляло право одинокого мужчины на его отцовство», — сказала адвокат.

Также против суррогатного материнства Русская православная церковь. Она выступает за полный его запрет в РФ.