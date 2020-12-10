Одиноким в России захотели запретить суррогатное материнство. Это назвали защитой от геев и педофилов
Автором предложения стал первый зампредседателя комиссии по вопросам демографической семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло. Он считает, что запрет поможет устранить в России теневой бизнес по продаже младенцев.
«Те агентства и частные клиники, которые в России расплодились, они в этом смысле и не парятся о том, чтобы суррогатная мать рожала именно из биологического материала заказчика. В нашей стране развился колоссальный бизнес торговли детьми», — заявил политик.
По его словам, Россию используют как «мировую суррогатную ферму», а дети идут на черную трансплантологию и к представителям ЛГБТ-сообщества или педофилам.
Задача такая стоит, чтобы отделить детей, которые идут к одиноким лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и лицам, которые нормальные
Пожигайло выступил за то, чтобы государство в рамках госпрограммы предоставляло медицинскую помощь состоящим в браке парам, «которые могут быть проэкзаменованы, как в случае усыновления детей, за которыми можно следить».
Против этой инициативы высказалась руководитель общественного движения «За права женщин в России» адвокат Людмила Айвар.
Если человек одинок, мужчина это или женщина, он имеет право на отцовство или материнство
Она напомнила, что в одном из приказов Минздрава РФ регламентируется право одинокой женщины на рождение ребенка с применением суррогатного материнства.
«Что касается одиноких отцов, то в 2010 году было получено первое судебное решение, которое закрепляло право одинокого мужчины на его отцовство», — сказала адвокат.
Также против суррогатного материнства Русская православная церковь. Она выступает за полный его запрет в РФ.