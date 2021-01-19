Депутаты Госдумы разработали закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

В России задумались о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Такой возможностью смогут воспользоваться только супружеские пары, имеющие гражданство или вид на жительство в РФ.

Соответствующий законопроект уже разработали депутаты Госдумы, сообщил ТАСС со ссылкой на документ. На рассмотрение нижней палаты парламента его пока не внесли.

Новой нормой хотят дополнить закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Она предусматривает «право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства» только для россиян или тех, у кого есть вид на жительство в стране.

Обратиться за услугами суррогатной матери, уточнили в проекте закона, смогут состоящие в зарегистрированном браке мужчина и женщина. Супруги не должны быть младше 25 и старше 55 лет, а женаты должны быть минимум год.

Авторы документа добавили, что прибегнуть к суррогатному материнству можно будет, если замужняя женщина не может родить ребенка по медицинским показаниям. Для этого потребуется заключение консилиума медицинских специалистов.

В пояснительных материалах к законопроекту говорится, что благодаря суррогатным матерям иностранцы «легально, дешево и беспрепятственно» преодолевают действующий для них с 2012 года запрет на усыновление рожденных в РФ детей.

Пробелы в законодательстве позволили «сформировать рынок экспорта» младенцев, которые появились на свет посредством суррогатного материнства. В Госдуме обратили внимание, что оценить его существующие объемы практически невозможно.

Практику суррогатного материнства, которая получила широкое распространение, парламентарии представили как «прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам». Подобные ничем не регламентируемые услуги угрожают безопасности общества, экономики и личности, заметили депутаты.

Разработчики документа сослались на Конституцию РФ, где говорится о защите государством материнства, детства и семьи. Возможность прибегнуть к суррогатному материнству для одиноких россиян они сочли «не в полной мере соответствующей» этому принципу и предложили предоставлять такие услуги только супружеским парам.