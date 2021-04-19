Правила неписаные, но моральные. «Голая» фотография на фоне каньона не просто так взбудоражила Дагестан

Приезжая в Дагестан, туристы забывают об обычаях республики и ведут себя как дома. В последний раз внимание обратили на двух девушек, которые сфотографировались топлес на фоне Сулакского каньона. Теперь обеих могут привлечь за оскорбление чувств верующих. В республике вообще не стоит лишний раз провоцировать местное население и раздеваться в непредназначенных для этого местах.

Топлес в Сулакском каньоне

Прошлогодняя фотография двух девушек на фоне Сулакского каньона в Дагестане привлекла внимание властей республики, в частности замглавы администрации Унцукульского района Мухаммада Хамзатова. Он предупредил, что если девушки не удалят снимок, то он обратится в правоохранительные органы и попросит привлечь их по статье об оскорблении чувств верующих.

Дело в том, что на фотографии, которая не понравилась властям, обе девушки стоят топлес лицом к реке Сулак.

В беседе с «360» Хамзатов заявил, что власти развивают туризм и готовы видеть жителя любого региона в гостях. Однако подобные снимки, по его мнению, негативно влияют на общественно-политическую ситуацию и являются аморальным примером воспитания.

Хамзатов сослался на местных жителей, которые, увидев фотографию, начали угрожать девушкам.

«Вы же видели комментарии с угрозами. К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло. <…> Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили», — сказал Хамзатов, добавив, что одна из героинь фото удалила снимок, а вторая пока этого не сделала.

Одной из изображенных на фотографии была Изабелла Д. Она рассказала «360», что снимком девушки не планировали никого провоцировать или обижать.

«Я не хотела никого обидеть. В моем понимании, возможно, не было какого-то знания местных законов или чего-то. Это не провокация ни в коем случае, конечно», — сказала Изабелла Д.

По ее словам, Сулакский каньон не священное место, а закона, который бы запрещал делать откровенные фото на фоне него, нет. Из этого Изабелла сделала вывод, что власти района просто пытаются раздуть из мухи слона.

Каньон со своими правилами

Сулакский каньон находится в долине реки Сулак. Он считается самым глубоким в Европе — 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США. Протяженность Сулакского каньона — 53 километра. Он является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана. За девять месяцев 2019 года там побывали 320 тысяч туристов, писал mk.ru.

При этом в интернете никаких упоминаний, что Сулакский каньон является священным местом.

Природная красота привлекает в это место много туристов. В 2020 году в Казбековском районе Дагестана, что возле Сулакского каньона, появилась табличка с правилами, которые нужно соблюдать при выборе одежды. На табличке было написано, что все туристки обязаны носить только закрытую одежду, не ходить в шортах, платьях и купальниках, писал Mash.

«По нашим обычаям не положено ходить голыми тут. Нормально одетыми — пожалуйста, мы всегда рады вас видеть», — сказала одна местная жительница.

Мужчина по имени Эфенди возразил, отметив, что туристы могут ходить в чем угодно.

Тем не менее табличку повесили не власти Дагестана, а неизвестные активисты. Об этом сообщило Минтуризма региона, писал «Кавказский узел».

В 2020-м муфтият Дагестана призвал приезжающих в республику чтить местные традиции и устои, то есть прилично себя вести и одеваться.

«Призываем отдыхающих гостей учитывать ментальность нашего региона. В муфтият все чаще поступают обращения от граждан республики с жалобами на неподобающее поведение, а также внешний вид некоторых отдыхающих», — говорилось в сообщении духовной организации.