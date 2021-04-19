«Это не провокация». Снявшаяся на «голом» фото в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес

Изабелла Д., которая вместе с подругой сделала «голое» фото на фоне Сулакского каньона в Дагестане, рассказала «360» об угрозах в свой адрес. Девушка подтвердила, что этот снимок был сделан давно и они не хотели им никого провоцировать.

«Очень внезапно это возникло, я даже не понимаю… Она (фотография — прим. ред.) очень давно была, и очень странно. Возможно, что через мою подругу как раз. Она из Дагестана, и, возможно, из ее друзей кто-то увидел, и пошло. Я просто не понимаю, это какое-то недоразумение. Я не хотела никого обидеть. В моем понимании, возможно, не было какого-то знания местных законов или чего-то. Это не провокация ни в коем случае, конечно», — сказала девушка.

Изабелла сообщила, что очень много людей ей писали угрозы и заявляли, что «уже выехали». В ответ она просто блокировала всех злопыхателей. Девушка не стала никому ничего отвечать, потому что считает, что объяснять что-то людям с таким негативом бессмысленно.

Она призналась, что не в курсе претензий от замглавы администрации Унцукульского района Мухаммада Хамзатова, который потребовал удалить откровенные фото, мотивируя это тем, что они отпугивают туристов. Он заявил, что в противном случае обратится в правоохранительные органы, чтобы девушек привлекли по статье об оскорблении чувств верующих.

«Это очень странно на самом деле. Мне кажется, это бессмысленно. Ну, потому что нет такого закона. Это не какое-то там священное место, мы не разделись в церкви… Это просто природа, и я даже точно не помню, в каком именно это было месте. Мы просто остановились, в машине ехали, так хорошо было вообще… И как-то очень странно, мне кажется, как раз больше у него (Хамзатова — прим. ред.) могут проблемы возникнуть», — сказала Изабелла.

По ее мнению, районные власти придали слишком большое значение этому фото и пытаются раздуть из мухи слона.