«Голое» фото у Сулакского каньона возмутило Дагестан. В нем увидели оскорбление чувств верующих

Две девушки разделись ради откровенного фото на фоне Сулакского каньона в Дагестане. Замглавы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов объяснил «360», почему обратился к девушкам с просьбой удалить снимок.

Хамзатов попросил девушек удалить обнаженный снимок, сославшись на 148-ю статью УК РФ об оскорблении чувств верующих. Он объяснил, что власти развивают туризм в регионе, и рады видеть у себя в гостях каждого. Но подобные эксцессы негативно влияют на общественно-политическую ситуацию. По его словам, скандальный снимок был воспринят как аморальный пример воспитания.

Снимок, предположительно, был сделан в октябре–ноябре прошлого года.

«Вы же видели комментарии с угрозами. К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло. <…> Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили», — сообщил Хамзатов.

Местные власти хотят разрешить эту ситуацию, чтобы все туристы были в безопасности и получали удовольствие от поездки. За последние годы приток в регион существенно вырос, и это очень важно для властей.

«Для наших людей это неприлично, мягко говоря. И мы наоборот, рады видеть любого гостя на нашей территории», — сказал Хамзатов.

Замглавы администрации Унцукульского района добавил, что если девушки не удалят снимок, власти намерены обратиться в правоохранительные органы. По словам Хамзатова, одна из героинь снимка уже удалила пост, а вторая пока препирается.

«У нас тоже запланировано мероприятие с местной молодежью, чтобы агрессию свою проявляли в других местах, чтобы были культурными, когда подобные факты происходят, чтобы тоже принималось решение со всеми нормами этики», — рассказал Хамзатов.

Ранее российский айтишник Алексей Концов оказался в центре скандала из-за фотосессии с обнаженными девушками в Дубае. Его обвинили в нарушении норм общественной морали. Причастен ли россиянин к организации съемки, точно не известно. Но скандал начался после того, как он опубликовал фотографию с голыми девицами на своей странице в соцсети.