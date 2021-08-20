Зеленый щит планеты постоянно испытывают на прочность. Лес уничтожают вырубки и лесные пожары. Восстановить сгоревшие березняки и боры можно своими силами. Главное — знать, как это делать.

В России летом 2021 года лесные пожары охватили огромные территории. Огонь подбирается к населенным пунктам и заставляет эвакуировать людей. В конце концов пламя отступит, оставив после себя пепелище.

В РФ запустили ежегодную масштабную кампанию «Сохраним лес» по восстановлению лесов. За три года волонтеры высадили более 80 миллионов деревьев. В планах на 2021-й — 70 миллионов. Приоритет отдадут регионам, наиболее пострадавшим от лесных пожаров.

На сайте проекта работает интерактивная карта. Любой желающий может выбрать свой регион в меню, посмотреть точки с местами высадки саженцев и выбрать ближайшую к себе. При клике на точку появляется информация с датой, местом и временем высадки саженцев, а также контактным лицом. Весь инвентарь выдают на месте. От человека требуется только одно — приехать.

Источник фото: телеканал «360»

Как надо

Сажать деревья, напомнили в Гринписе, можно не везде. Например, на землях сельскохозяйственного назначения это запрещено законом. Даже если территория заброшенная.

Высадку можно производить совместно с лесничествами на землях лесного фонда. Самый простой шаг — связаться с ближайшим из них и предложить помощь. Не исключено, что вам предоставят саженцы и пригласят сажать лес вместе.

Источник фото: Pixabay

Еще один вариант — точечная посадка в водоохранной зоне и по кромкам оврагов. И то, и другое благотворно сказывается на состоянии окружающей среды: деревья останавливают эрозию почвы, а реки благодаря им становятся более полноводными и чистыми.

В Подмосковье регулярно проходят подобные акции. Например, в апреле 2021 года в разных уголках региона жители присоединились к коммунальщикам, чтобы сделать родные парки, дворы и улицы чище. Несмотря на дождливую погоду, люди убрали мусор, который накопился за зиму, распилили поваленные деревья и высадили новые. Вот как это было.

Субботник в Подмосковье

Как не надо

Чего точно не стоит делать, так это самовольно заниматься высадкой деревьев в городских дворах. Здесь требуется процедура согласования, в том числе из-за вероятного нахождения на придомовой территории различных коммуникаций. Кроме того, в большинстве случаев право распоряжаться такой землей есть только у муниципалитета.

Решение об озеленении принимает местная администрация. Без этого посадку зеленых насаждений могут признать незаконной. Правильным шагом для жителей будет обратиться в районный отдел благоустройства.

Нельзя забывать и о наличии тепловых сетей в городе. Нормы их эксплуатации предполагают наличие охранной территории, в пределах которой запрещена в том числе высадка деревьев и кустарников. Деревья, писал сайт kp.ru, могут повреждать теплосети и мешать проведению срочных ремонтов.