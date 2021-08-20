Свыше 100 человек эвакуировали из лагерей и санаториев Марий Эл из-за горящих лесов

В Марий Эл эвакуировали более 100 человек из детского лагеря и санаториев в поселке Шап. Решение приняли из-за угрозы распространения лесного пожара.

С потенциально опасной территории вывезли в том числе 84 ребенка, сообщила газета «Известия» в Telegram.

Некоторых детей разместили в президентской школе-интернате Йошкар-Олы. Еще 32 человека находятся в детском военно-патриотическом лагере «Авангард».

«Наши дети <…> уехали на третью, последнюю смену. Завтра должны были вернуться. Позвонили, сказали, что пожар, и попросили забрать. Сказали: „Нас эвакуируют“. Мы рванули за ними. <…> Видим, что едут автобусы, это успокаивает. Будем надеяться, что все хорошо», — рассказали родители отдыхающих.

К вечеру 19 августа лесной пожар в Марий Эл достиг поселка Студенка в Медведевском районе. Загорелись три постройки. Пламя распространилось из-за усиления ветра, уточнили в МЧС. Огонь прошел расстояние в три километра.