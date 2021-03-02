Пожар в тверском психинтернате оказался смертельным для пациентов. Здание признали огнеопасным еще два года назад

В психоневрологическом интернате в Тверской области произошел пожар. Он унес жизни двух человек. Причины возгорания неизвестны. По данным местных СМИ, в учреждении могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

Возгорание в Торопецком психоневрологическом интернате произошло в 23:48 1 марта в деревне Дергино Тверской области. Загорелась одна из комнат на первом этаже жилого корпуса №2. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

На задымление отреагировала пожарная сигнализация. После сигнала персонал интерната эвакуировал пациентов, им помогли приехавшие сотрудники МЧС. Всего на улицу вывели 54 человека.

«Эвакуированы 54 человека, пять человек спасены звеньями газодымозащитной службы. К тушению привлекались 37 человек, 12 единиц техники», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тверской области (по ГПС) полковник внутренней службы Александр Пухов.

Пожар потушили в 00:35 2 марта. Пострадали четыре человека, двум из них госпитализация не потребовалась. Однако одна из пациенток не доехала до медицинского учреждения, она умерла в карете скорой помощи. Еще одна женщина 1938 года рождения получила ожоги I и II степеней. Ее в тяжелом состоянии доставили в Торопецкую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Предварительная причина пожара, по сообщению Life, — замыкание электропроводки в одной из комнат.

Проблемы с пожарной безопасностью

Журналисты Tverigrad.ru выяснили, что в интернате проживают 200 человек, практически все они недееспособны — 193 пациента. Лежачих больных 20 человек. Официальная инвалидность оформлена у 199.

Издание отметило, что большинство пациентов страдают олигофренией, шизофренией и атеросклеротической деменцией. Нагрузка на одну медсестру составляет около 100 человек.

Интернат состоит из четырех двухэтажных жилых корпусов. Первый был построен в 1917 году. В 1968-м было решено возвести второй корпус. В нем и произошел пожар. В 1971 и 1988 годах появилось еще два корпуса.

В ноябре 2019 года, как выяснил Tverigrad.ru, главный государственный инспектор Андреапольского, Торопецкого районов Тверской области по пожарному надзору Вячеслав Фомин выявил ряд нарушений и отметил высокий риск пожара. Постановление имеется в распоряжении местного издания. В документе указано, что стены в кабинете директора, бухгалтерии, комнате отдыха, кабинете старшей медсестры, стены эвакуационных путей из столовой отделаны горючими материалами.

В одной из комнат в четвертом корпусе электропровода провели к светильнику пожароопасным способом — «вскрутку». Предел огнестойкости первого корпуса, в котором строительные конструкции деревянные, был намного ниже требуемого.

Кроме того, клуб и некоторые хозяйственные постройки не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. На сайте правительства Тверской области указано, что данное нарушение устранили. Новую пожарную сигнализацию в ПНИ установили в декабре 2020 года. Также была устранена часть других нарушений, по некоторым были разработаны проекты.

Расследование

Губернатор Тверской области взял под личный контроль расследование после пожара в Торопецком психоневрологическом интернате. Он поручил создать комфортные условия для проживающих в учреждении.

По поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова будет произведена проверка, в ходе которой сотрудники ведомства выяснят, не было ли нарушений при соблюдении правил пожарной безопасности и деятельности контролирующего органа, который проверял психоневрологический интернат в прошлом году. Доследственную проверку также начали в местном Следственном комитете.