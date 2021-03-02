02 марта 2021, 06:42
Один человек погиб при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области
Один человек погиб во время пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области. Еще трое пострадали.
В ночь на 2 марта в психоневрологическом интернате в деревне Дергино произошел пожар. Возгорание было зафиксировано на площади 15 квадратных метров на первом этаже.
«Да, один человек погиб, трое пострадали», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Ранее в МЧС сообщали о четырех пострадавших.
Всего во время пожара были эвакуированы 54 человека. Причины возгорания пока неизвестны.