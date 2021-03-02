Пожар вспыхнул в психоневрологическом интернате под Тверью. Есть пострадавшие

В психоневрологическом интернате в Тверской области произошел пожар. Из здания были эвакуированы 54 человека.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате происшествия пострадали четыре человека.

Сигнализация в здании сработала в 23:48, уточнили в пресс-службе спасательного ведомства. Возгорание было зафиксировано на площади 15 квадратных метров на первом этаже.

Все обстоятельства происшествия уточняются. Причина пожара пока не известна.

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после вспышки химических реагентов в лаборатории на Краснозаводском заводе в Подмосковье. Об этом заявила представитель главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий. ЧП произошло утром 1 марта. По предварительным данным, там сдетонировало неизвестное взрывоопасное вещество. В этот момент сотрудница предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории.