Поводов «дернуть рубильник» все больше. Что будет с иностранными соцсетями в России

Россияне столкнулись с перебоями работы иностранных соцсетей, а также с замедлением Facebook. Эксперты не исключают, что ограничения коснутся YouTube, а остальные площадки может ждать блокировка. Но пользователи могут сохранить все свои данные в архиве.

Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за цензуры социальной сети по отношению к российским СМИ. Ведомство потребовало у Meta Platforms снять блокировку с аккаунтов телеканала «Звезда», РИА «Новости», Lenta.ru, а также «Газета.ru». По мнению Роскомнадзора, такие действия нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Владельцы соцсети проигнорировали запрос ведомства. После этого доступ к Facebook частично ограничили.

Позже Fасеbооk запретил монетизацию и рекламу российским государственным СМИ. Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что соцсеть следит за ситуацией на Украине и будет продолжать делиться мерами для защиты людей.

Со своей стороны Meta заявила, что не планирует отключать Facebook и Instagram в России, но ограничила доступ к российским государственным СМИ с территории Украины.

Пользователи из России также столкнулись с неполадками в работе Twitter и Instagram. В последнем также стали помечать российские государственные СМИ.

Будущее иностранных соцсетей

Западные соцсети, в частности Instagram и Facebook, могут попасть под еще более жесткие ограничения — вплоть до блокировки. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков напомнил «360», что площадки официально заявили, что не готовы выполнять требования Роскомнадзора. Кроме того, в иностранных соцсетях все чаще появляются призывы к незаконным действиям.

Поводов, чтобы «дернуть рубильник» и запретить работу, становится все больше. Этого бы не хотелось, но очевидно, что любые наезды на нашу страну, любые акты воздействия будут рассмотрены международным сообществом как позитивные. <…> Просто потому, что там поддержка украинцев и новые санкции приветствуются Владимир Зыков.

Блокировка Facebook и Instagram не пройдет без последствий для пользователей. Зыков напомнил, что на некоторых сайтах регистрация проходит по аккаунту в Facebook. А это значит, что в случае ограничений администраторам площадок придется каким-то образом сохранять возможность для входа.

Однако YouTube может не постичь участь Instagram и Facebook. По словам эксперта в области IT, а также председателя комиссии в Институте развития интернета Артема Геллера, YouTube не действует так же, как остальные иностранные соцсети.

«Если и будут приняты ограничительные меры, то это замедление. Все же остальные соцсети продвинулись сильно дальше», — рассказал Геллер.

Специалисты отметили, что замедлить видеохостинг довольно просто. Зыков напомнил про ситуацию с ограничением работы Twitter, когда технические специалисты накладывали ограничение на фотосервисы. Похожим образом могут замедлить YouTube.

Альтернатива блокировкам

В случае блокировки иностранных соцсетей в России они могут столкнуться с большим оттоком пользователей. Артем Геллер также отметил, что юзеры будут переходить в другие доступные площадки, например Telegram. Именно так поступили пользователи Instagram, когда испугались возможной блокировки.

Однако есть способ сохранить все свои данные из соцсетей в случае блокировки. Пользователь в браузерной версии Instagram заходит в настройки.

Источник: Instagram

После этого надо выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность».

Источник: Instagram

И из всех опций пользователь должен выбрать «Скачивание данных».

Источник: Instagram

Далее достаточно ввести адрес своей электронной почты и выбрать нужный формат для архива данных.

Источник: Instagram

По схожему принципу можно скачать архив со своими данными из Facebook. Из браузера пользователю нужно зайти в настройки и найти там пункт «Ваша информация на Facebook». А после этого выбрать «Скачать информацию». Данные будут собираться некоторое время, и готовый файл придет на почту.