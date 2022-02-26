Facebook запретил рекламу и монетизацию государственным СМИ России

Facebook запретил российским государственным СМИ размещать рекламу и монетизировать соцсеть в любой точке мира. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер в своем Twitter.

«Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться до выходных», — говорится в сообщении. Глейхер добавил, что Facebook «внимательно следит за ситуацией в Украине» и будет продолжать делиться мерами, которые «принимают для защиты людей» на этой платформе.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms снять ограничения с Fасеbооk-аккаунтов телеканала «Звезда», РИА «Новости», интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.ru» и объяснить ее причину. В ведомстве заявили о нарушении ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней пользователей.

Владельцы социальной сети проигнорировали запрос. После этого стало известно, что доступ к Facebook в России частично ограничат.

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», РИА «Новости», интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.ru».

Владельцы социальной сети проигнорировали запрос. После этого стало известно, что доступ к Facebook в России частично ограничат и для обычных пользователей.