Роскомнадзор пояснил принцип частичного ограничения доступа к Facebook

Частичное ограничение доступа к Facebook будет заключаться в замедлении трафика. Меру ввели из-за цензуры социальной сети в отношении российских СМИ.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что начнут замедлять работу Facebook с 25 февраля. Об этом сказано в Telegram-канале надзорного органа.

«В соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — пояснили в публикации.

РКН потребовал у Meta Platforms снять блокировку с аккаунтов телеканала «Звезда», «РИА Новости», Lenta.ru и «Газета.ru» в Facebook и объяснить их причину. Ведомство подчеркнуло, что подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней пользователей.

Запрос владельцы соцсети проигнорировали. В Генпрокуратуре и МИД сочли действия Facebook нарушением прав человека, а Роскомнадзор заявил о частичном ограничении доступа. Вице-президент Meta Platforms Ник Клегг подчеркнул, что Facebook не станет снимать блокировку.