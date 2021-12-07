Во Франции травля детей станет уголовно наказуемой. Но этого недостаточно для борьбы с буллингом

Во Франции травля в школе и университете станет уголовным преступлением. Максимальным наказанием за буллинг — лишение свободы до трех лет и штраф в размере до 45 тысяч евро, в случае доведения жертвы до самоубийства — лишение свободы до 10 лет и штраф до 150 тысяч евро. Эксперты отмечают, что закон поможет приструнить детей-агрессоров, но вряд ли приведет к увеличению числа арестов, ведь доказать виновность в таком деле довольно тяжело.

Новый закон во Франции

По сообщениям Vice, парламент Франции проголосовал за принятие закона, по которому буллинг в учебных заведениях станет уголовно наказуемым. Его поддержало большинство членов правящей коалиции президента Эммануэля Макрона, и он распространяется на детей и взрослых в школах и университетах. Закон влечет за собой максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения и штрафа в размере до 45 тысяч евро (3 771 472 рублей). Если жертва совершит самоубийство, наказание может быть увеличено до 10 лет со штрафом до 150 тысяч евро (12 507 893 рублей).

Закон был принят после того, как число случаев суицида среди школьников начало резко расти. Отмечается, что травле ежегодно подвергаются 700 тысяч французских школьников. По оценкам, каждый десятый французский ребенок пострадал от издевательств, а социальные сети только увеличили вероятность травли.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер поддержал закон и заявил, что законопроект является «способом закрепления ценностей республики».

После того как закон был одобрен нижней палатой, его передали в верхнюю палату — Сенат. Ожидается, что он будет принят в феврале, что сделает Францию страной с одним из самых суровых наказаний в мире за травлю.

Эрван Баланант, член парламента, который разработал законопроект, сказал, что его цель повысить осведомленность людей в вопросе травли и ее предотвращения.

«Речь идет не об отправке детей в тюрьму. Существует система правосудия для несовершеннолетних, которая учитывает возраст обвиняемого и его проницательность», — передал его слова The Guardian.

При этом закон вряд ли приведет к большому количеству детей, заключенных под стражу. Он скорее поможет в создании новых общественных схем повышения осведомленности о травле. А риск тюремного заключения и судимости главным образом будет играть сдерживающий фактор для части из студентов.

Ситуация в России

В России нет отдельного закона, посвященного борьбе с травлей, но есть статья о доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человека. За это предполагается наказание принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, помимо этого человека могут приговорить к лишению свободы на срок от двух до шести лет.

Если же все то же самое происходит в отношении несовершеннолетнего, то срок лишения свободы увеличивается от восьми до 15 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев при этом отмечает, что когда речь идет о таких делах, то есть множество нюансов. Например, часто речь может идти о лицах до 14 лет, которых не всегда можно привлечь к уголовной ответственности. Со школьника не так просто взыскать ответственность, единственное, что можно — это попробовать получить денежную компенсацию со стороны его родителей.

Отсюда вытекает вторая проблема — доказать причинно-следственную связь между действиями подозреваемого и умершего. Даже если человек в предсмертной записке напишет, что в его смерти нужно винить определенного человека, то это все равно не будет индикатором вины.

«Например, человек может написать „вините во всем мою девушку“, но это не будет признаком ее вины, а скорее показателем того, что с ней у него были сильные разногласия, и человек не смог с этим справиться», — объяснил эксперт.

Для того, чтобы такие дела возбуждались и разрешались, нужно, чтобы был соответствующий контроль, желание у правоохранительных органов такие дела рассматривать, а главное инструменты, позволяющие это делать. Например, зачастую в таких вопросах необходим доступ к личным перепискам, а его невозможно получить.

Если говорить о школьном персонале, который не уследил за травлей ученика или не огородил его от нее, то в теории его можно привлечь к уголовному делу по статье халатность. Однако вину директора или учителей можно будет доказать только при наличии обращений и заявлений со стороны ученика или его семьи, просящих разрешить проблему. Если же их не было, то доказать вину будет практически невозможно.

Психологический аспект

При этом детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что если ребенку-агрессору показать, что у его действий могут быть серьезные последствия, желание издеваться над кем-то в нем сильно приуменьшиться. По ее словам, достаточно полиции пригласить к себе ребенка и его родителей на профилактическую беседу, как он начнет успокаиваться.

«Важно проводить профилактику анти-буллинга. Обычно ребенок, занимающейся травлей другого ребенка — это ребенок, который сам подвергался травле со стороны взрослых или других более старших детей», — добавила собеседница «360».

Часто такая травля может исходить от педагога или воспитателя, который перед работой с детьми не прошел психологическую проработку, и теперь решает свои внутренние проблемы через травмирование детей. Из-за этого у ребенка появляется потребность порабощать других людей и за счет этого самоутверждаться, показывая другим детям, что они значимы и их нужно бояться.

Еще одна важная вещь в борьбе с травлей — это с самого начала обучать детей тому, что она неприемлема и наказуема.

«Как детей учат тому, что каждый день надо чистить зубы, так и более взрослых ребят надо в доступной форме обучить тому, что за любое подобное хулиганство будет наказание, чтобы они понимали, что это не просто шутки», — сказала Наумова.

Она также подчеркнула, что наказания должны быть подобраны в соответствии с возрастом. А еще необходимо помогать родителям в воспитании детей, потому что они также могут своими методами транслировать ребенку потребность в унижении других людей.