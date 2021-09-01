Детский психолог рассказал о признаках травли ребенка в школе

Иногда дети сталкиваются с травлей в школе, однако не спешат рассказывать об этом родителям. Директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, как определить, что ребенок подвергается буллингу.

По словам специалиста, есть несколько признаков, которые указывают на плохие отношения со сверстниками. Первый из них — нежелание ребенка идти в школу. Кроме того, у детей, которых обижают в школе, появляются боли неизвестного происхождения. Как правило, болевые ощущения без причины свидетельствуют о страхе.

«Это признаки страха, а вот чего он боится — это надо разбираться. Он не придумывает, это психосоматическая боль, он реально напрягается, и слабый орган дает спазм. Он не может расслабиться в школе. Это значит, что дело зашло далеко, если он говорит через тело, а не через слова», — объяснила эксперт.

Еще одним признаком является подавленное и напряженное настроение. В таком случае специалист посоветовала поговорить со своим ребенком, но не задавать тревожные вопросы об отношениях в школе. Лучше поинтересоваться, все ли у него в порядке.

«Тут важно задать какие-то вопросы вроде: „Я вижу, ты что-то нос повесил, что-то не так?“. И не задавать вопросы тревожные — „Может, в школе что-то не так?“. Надо ждать, что он ответит, и подчеркивать, что я вижу тебя, ты на себя не похож, давай я тебе чем-нибудь помогу», — рассказала Локтионова.

Она отметила, что можно также рассказать про опыт своих трудностей в общении и объяснить, что в одиночку справиться с ними бывает тяжело.