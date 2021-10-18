Стрельбу в школе Пермского края связали с буллингом. Главное о нападении

В учебном заведении Пермского края снова прозвучали выстрелы. Шестиклассник пришел с охотничьим ружьем в школу поселка Сарс и открыл огонь. Директору удалось уговорить его отдать оружие.

Утром 18 октября в школу имени А. М. Карпова поселка Сарс пришел шестиклассник с ружьем. В этот момент в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Подросток успел несколько раз выстрелить из «Сайги» в стену и потолок. К 12-летнему ученику вышла директор школы, уговорила бросить оружие и зайти в ее кабинет.

Часть детей и учителей самостоятельно покинули здание и отошли на безопасное расстояние до официальной эвакуации. Кого-то из учеников педагоги закрыли в классах. Есть информация, что в школе была сестра шестиклассника — РЕН ТВ написал, что она стала первой, кто встретился подростку в этот день в школе. Брат наставил на нее оружие и приказал идти домой.

В связи с происшествием все занятия в учебном заведении отменены. Единственным пострадавшим стал школьник, ногу которого порезал осколок стекла, разбитого выстрелом. Первую помощь мальчику оказали в фельдшерском пункте, после чего доставили в Октябрьскую центральную районную больницу. Там подтвердили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, и отпустили его домой.

Мать школьника рассказала о сыне

Мать мальчика Елена Губаева рассказала «360», что она не видела, как мальчик брал ружье. По ее словам, утром сын встал довольно рано, взял свой обычный школьный рюкзак, пакет со сменной обувью и пошел в школу. Никакого оружия она не видела. Однако о конфликте с одноклассницей матери подростка было известно.

«Да, он говорил, что одна девочка его достала: „Бить ее нельзя, ничего нельзя, а ей все можно надо мной издеваться. Что мне делать?“ Я говорю, во-первых, бить девочек нельзя, а во-вторых, говорю, терпи. Он говорил, конечно, но что все до такой степени дошло, это прямо не знаю, как объяснить», — сказала Елена Губаева.

Она охарактеризовала сына как уравновешенного, спокойного подростка. Он не только избегал конфликтов, но и старался всегда потушить чужие разногласия, первым разнимал дерущихся. На занятия никогда не брал с собой мобильный телефон, а после школы подросток проводил время дома, в том числе и за игрой в «Танки». Елена Губаева припомнила только несколько раз, когда сын ходил гулять с приятелем.

«Учится средненько, троечки есть, но редко. Я на работе, он сам учится, сам уроками занимается. Я уже к нему особо и не подхожу, у меня другая школьница, да и после работы времени много не остается. Сейчас нас в школу не пустили, мы стояли там у ворот. А потом приехали домой со следователями», — рассказала мать шестиклассника.

Она отметила, что еще не видела сына и не смогла переговорить с ним. С бывшим супругом не было конфликтов, но сын переживал из-за их развода. Оба ребенка, сын и дочь, самостоятельно решили жить с матерью. Сейчас они готовились переехать в новую квартиру и потихоньку переносили туда вещи.

Мальчик взял ружье у отца

Родители стрелка разведены. Отец работает на заводе в Челябинске. По словам Вадима Губаева, обычно они с сыном ежедневно общались, разговаривали и днем в воскресенье. Вечером же дозвониться до сына не получилось. Набрав номер несколько раз, Губаев решил, что сын в бане, и лег спать.

Чтобы оградить мальчика от улицы и сомнительных компаний, мальчику купили компьютер. Подростку нравилось играть в «Танки». Вадим Губаев рассказал «360», что не замечал никакой агрессии в поведении сына. О конфликте с одноклассницей мальчик ему не рассказывал, обычно был спокойным, разве что реагировал на проигрыши в игре.

«Психанет, поорет, но так-то вроде ничего такого не замечалось. Я на вахте работаю. С бывшей женой не общаюсь, мы отдельно живем. Я приезжаю, она уходит к теще. Сейф с ружьем у меня закрывается. Увидел, значит, как я ключи прячу. Мы на стрельбище обычно ездили на карьер, он умеет стрелять», — рассказал Вадим Губаев.

Директор остановила стрелка

Telegram-канал Baza сообщил, что оружие отца мальчик пронес под курткой. Охранника в этот момент на месте якобы не было. По версии СМИ, сотрудник ЧОПа «Октябрьский щит» заступал на смену в 08:00 и в тот момент как раз переодевался.

Услышав выстрелы, ночной сторож-вахтер нажал тревожную кнопку. Именно на звук тревоги вышла директор школы Галина Зайцева и столкнулась с вооруженным подростком. По ее собственному признанию, она начала разговаривать с шестиклассником. Выяснилось, что целью нападения была девочка, которая его чем-то обидела. Однако в тот день ее в школе не оказалось.

«Он кричал: „В меня вселился Бог, я не справлюсь с собой!“ У него просто был нервный срыв. Он, наверное, боялся, что мог что-то совершить. Хотя не готов был, но мог бы. Я его увела сначала в учительскую, а потом в директорскую. Я не могу сказать, что прямо целился в меня. На мушке он меня не держал, просто стоял с ружьем», — рассказала Галина Зайцева.

В результате мальчик сам отдал директору ружье и патроны. Одноклассники подростка рассказали, что он нормально общался с остальными учениками школы. Девочка, с которой у шестиклассника был конфликт, по словам школьников, била его и других мальчиков. Видимо, школьник решил ей отомстить.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая должна была следить за безопасностью в школе, где произошла стрельба. Сейчас Следственный комитет выясняет мотив мальчика, открывшего стрельбу в школе, и то, как он получил оружие. Также возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».