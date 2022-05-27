Последние дни холодного мая. Сильные дожди в Москве и Подмосковье сменятся летним теплом

Дожди сохранятся в Москве и Московской области в выходные, но летнее тепло постепенно придет в столичный регион. В первых числах июня лето вступит в полную силу, а температура воздуха поднимется выше 20 градусов. Синоптики также не исключили летних дождей с грозой.

Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде 27 мая. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в последний рабочий день недели жителей Московской области ждут интенсивные дожди, грозы и сильный ветер.

С вечера 26 мая и в Москве и Подмосковье также шли дожди. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков.

На базовой столичной метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпал 21 миллиметр осадков, а на метеостанции Балчуг — больше половины всего майского объема. Значительное количество осадков также зарегистрировали в Ново-Иерусалиме, Дмитрове, Горках Ленинских, Немчиновке и Михайловском. По прогнозам, в течение дня ливни могут продолжаться, но их интенсивность ослабеет.

Погода в выходные

Сильные дожди начнут отступать к выходным, и жители Москвы и Подмосковья ощутят тепло. Метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что жителей Москвы и Подмосковья в субботу ожидает облачность и дожди от небольших до умеренных. За ночь могут выпасть один-три миллиметра осадков, а за день — от двух до пяти миллиметров. По словам специалиста, за счет дождей суббота будет прохладной и температура воздуха составит где-то +13…+15 градусов. В первый выходной день также сохранится плотный западный ветер.

Источник фото: РИА «Новости»/Екатерина Чеснокова

В воскресенье в московский регион постепенно придет тепло. По словам Поздняковой, атмосферное давление подрастет из-за антициклона. Метеоролог отметила, что погода в воскресенье станет значительно комфортнее, чем в пятницу.

Сильные дожди прекратятся, но будут небольшие, кратковременные. Где-то осадков не ожидается <…> В воскресенье температура повысится до +17…+18 градусов в дневные часы. Сохранится ветер, он будет юго-западным Татьяна Позднякова.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», синоптик Александр Шувалов в разговоре с «360» подтвердил, что выходные не обойдутся без кратковременных дождей, а во второй половине дня будет неустойчивая погода.

«Утро будет малооблачным или безоблачным. Затем начнется рост кучевых облаков, а во второй половине дня может начаться дождь с грозой», — отметил Шувалов.

Лето вступит в силу

Прохладный май сменится теплой летней погодой. По словам Поздняковой, 1 и 2 июня в столичном регионе не будет существенных осадков. Ночью температура поднимется до +10…+12 градусов, а днем превысит отметку в +20 градусов.

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«Все прошлые дни температура воздуха была ниже климатической нормы, и в субботу она останется такой же. Но уже 1 июня можно сказать, что лето начнется не только по погоде, но и по календарю», — рассказала Позднякова.

Такой же прогноз дал и Александр Шувалов. Он отметил, что с 12 мая среднесуточная температура воздуха в области была ниже климатической нормы, а впервые дни июня она достигнет +21…+23 градусов. Тем не менее жителям московского региона пока рано забывать про дожди.

«Ситуация такова, что вероятность дождей сохраняется. Об их силе пока сложно судить, но температура растет и будет соответствовать среднему значению, а, значит, можно ожидать и гроз. При развитии кучевой облачности они не исключены», — заключил Шувалов.