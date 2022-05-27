Синоптики предупредили об опасной погоде в Подмосковье

Сильные дожди и порывистый ветер ожидаются сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Подмосковье. О непогоде предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Интенсивные дожди, грозы и сильный ветер на большой части европейской территории 27 мая: во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской областях», — сказал синоптик в интервью ТАСС.

Он уточнил, что крайне неблагоприятная погода ждет и жителей Татарстана. Там пройдут сильные дожди с градом. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также интенсивные осадки с грозой и крупным градом прогнозируются в Свердловской области. Во время грозы ветер будет дуть с порывами до 25 метров в секунду.

Аналогичная погода ждет жителей Курганской области. Там будет очень сильный дождь, гроза и ветер с порывали до 28 метров в секунду. Как отметил Вильфанд, во всех перечисленных регионах объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра обещал, что с 26 мая москвичей ждет потепление. Столбики термометров поднимутся в городе до +19 градусов.