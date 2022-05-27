Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве

С вечера 26 мая и до сих пор в Москве и Подмосковье идут дожди. За сутки уже выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 21 миллиметр осадков, или 41% от месячной нормы, в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, что составляет более половины всего майского объем», — рассказал он РИА «Новости».

Также много осадков было зарегистрировно в Подмосковье: в Ново-Иерусалиме — 20 миллиметров, в Дмитрове — 21 миллиметр, в Горках Ленинских — 25 миллиметров, Михайловском и Немчиновке — 27 миллиметров.

В течение дня ливни могут продолжатся, но интенсивность их ослабеет, добавил синоптик. По его словам, можно ждать до 3-5 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 27 мая в Московской области ожидаются сильные дожди, они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.