После трагедии. Как сегодня живут те, кто пережил атаки школьных стрелков

Москва, Ивантеевка, Улан-Удэ, Казань — все эти города однажды потрясли жестокие нападения подростков на школы. Люди, мимо которых буквально прошла смерть, оставив отметины в душе и на теле, согласились рассказать «360» о тех страшных событиях.

Трагедия в Казани все еще горит незаживающей раной. Люди гадают, что заставило бывшего выпускника школы № 175 Ильназа Галявиева напасть на детей и взрослых. 11 мая в результате нападения погибли девять человек, более 20 получили ранения. Сам стрелок сдался спецназу.

Происшествие напомнило другие случаи нападения в российских школах Москвы, Ивантеевки, Улан-Удэ. Мы связались с несколькими участниками тех событий и расспросили, как они живут теперь и ощущают ли, что их жизнь резко разделилась на до и после.

Москва. «Думали, шутка»

Десятиклассник Сергей 3 февраля 2014 года вошел в школу № 263. Он был вооружен карабином и винтовкой. Подросток застрелил учителя Андрея Кирилова и захватил в заложники своих одноклассников. Позже Сергей убил сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранил патрульного. Преступника удалось задержать.

«Мы находились в соседнем кабинете. Был обычный день, урок русского языка, я сидел на первом ряду в самом конце, около двери. Услышали несколько хлопков, крики, но особо значения этому не придали — думали, что шарики взорвали и теперь радуются. Урок продолжался», — вспомнил Дмитрий, бывший ученик школы № 263.

Молодой человек вспомнил, что в класс зашла помощница учителя и сказала, что ученик убил Андрея Николаевича. Никто из учеников не понял серьезности положения, но молодая учительница не растерялась и сразу заперла кабинет. Выбраться через окна было невозможно — на первом этаже стояли решетки.

«Думали, может быть, шутка. Девочки начали паниковать, кто-то плакал, мы их успокаивали. Наша учительница собрала всех возле доски. Помощница шепотом ей рассказывала, что произошло. Те, кто был ближе, услышали и все передали остальным. Говорили, что зашел ученик и из винтовки дал два выстрела по учителю», — рассказал Дмитрий.

Ребятам казалось, что они очень долго сидели взаперти в кабинете. Когда наконец раздался вой сирен, увидеть, кто именно приехал, не вышло — окна выходили на другую сторону школьного двора. Начались звонки обеспокоенных родственников и журналистов, которые хотели узнать подробности. Но, по словам парня, трубки никто особо не брал.

«Было несколько хлопков, потом раздался один очень громкий — и наступила тишина. Через какое-то время в дверь постучали, сказали, что это ОМОН, и мы открыли. Справа был кабинет, где все произошло. Бойцы стеной закрывали от нас труп. Кровавый след шел по всему коридору. У стены лежало оружие: винтовка, несколько ножей», — рассказал Дмитрий.

«Рассказывали, что Сергей заявлял, что он пришел именно за Андреем Николаевичем. Но он был хороший педагог, говорю как есть, не потому, что он умер. Я у него сам два года учился, он очень хорошо преподавал географию и биологию. Его уроки любили, не было никакой агрессии, он „тянул“ учеников», — вспомнил Дмитрий.

Елизавета тоже была в тот роковой день на занятиях в школе. Она вспомнила, что их кабинет был как раз над тем, где произошло убийство педагога. Ребята переодевались после физкультуры, но к ним прибежала учительница и объявила срочную эвакуацию, не объясняя причин. По пути школьники увидели кровь на первом этаже и учителей, которые швабрами блокировали двери.

«На улице сел вертолет. Нас перевели в соседнюю школу, во дворах были толпы людей. Потом нам рассказали, что в школе была стрельба. С Сергеем лично знакома не была, просто мальчик и мальчик. Как-то видела его тетради — там были одни пятерки. Он был круглый отличник», — сказала Елизавета.

Ивантеевка. Не «ботаник»

Девятиклассник Михаил 5 сентября 2017 года зашел в здание образовательного центра № 1 и открыл стрельбу из пневматической винтовки. Ученик также взорвал самодельные взрывные устройства и напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове ножом-секачом и выстрелил женщине в лицо. Нападавший был задержан.

Михаил, бывший ученик образовательного центра, признался, что всю серьезность ситуации он понял лишь тогда, когда все это закончилось. По словам парня, в класс вошла учительница и стала кричать: «Уходите!» В коридоре был дым, и многие школьники решили, что начался пожар.

«Подумал, что это пожар. Все начали бегать, но я вспомнил, что нам еще в начальной школе говорили, что никогда не нужно паниковать. Я спокойно по отдельной лестнице спустился и вышел. И только на улице стал понимать, что что-то неладно, когда увидел учительницу, накрытую курткой, полицию, пожарных, ребят из своей параллели, которые прыгали со второго этажа», — вспоминал Михаил.

По его словам, уже позже стало известно, что по школе с оружием ходил стрелок. Но на следующий день после нападения все снова пришли на занятия. Ученики делились своими версиями и рассказывали, кто что видел. Учителя проводили беседы с классами, объясняя, что произошло.

«Сначала все в шоке были, особенно младшие классы. У нападавшего же даже оружия никакого серьезного не было: воздушка, петарды, молоток для мяса. Да, нам отчасти повезло. Но считаю, будь я там, смог бы как-то повлиять на ситуацию. Да просто даже стулом в него бросить, чтобы отвлечь от учительницы», — сказал молодой человек.

Он отметил, что после нападения в школе начали жестче относиться к безопасности. Например, юморное предложение бросить в окно приятеля гранату тут же повлекло серьезную беседу в полиции, тщательную проверку телефона и соцсетей шутника.

«Мне кажется, что это недостаток системы образования. Во всех школах есть „ботаники“, над которыми прикалываются и издеваются. И мне кажется, их нужно в какое-то отдельное общество, чтобы не было такого, что над ними годами кто-то глумится. У них с годами злоба накапливается и выливается вот в такое», — сказал Михаил.

Правда, он отметил, что нападавший был довольно здоровым парнем. Они пару раз встречались в общей компании, и молодой человек никак не производил впечатление человека, над которым в классе мог кто-то издеваться.

Улан-Удэ. Никого рядом

Утром 19 января 2018 года в школе № 5 15-летний подросток напал на педагога и учеников. Надев маску, Антон бросил «коктейль Молотова» в кабинет русского языка и литературы на третьем этаже. Когда семиклассники и учительница стали выбегать из горящего класса, парень принялся бить их топором. После нападавший ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна. Его задержали и обезвредили полицейские.

Саша была в том самом классе и пострадала сильнее всех — удар топора пришелся по щеке и по голове. Девочка была в коме несколько дней, смогла выкарабкаться. Но последствия того страшного дня остались с ней на всю жизнь. Мама Наталья Владимировна призналась, что дочь почти ничего не помнит о трагедии.

Единственное, что осталось в памяти о том дне, — как вышла из дома и дошла до школы. О роковых событиях девочка знает лишь по рассказам мамы и бабушки. Школу, где произошла трагедия, после выписки из больницы Саша видела всего пару раз, когда ездила с мамой забирать младшую сестру из садика неподалеку.

«Учится на дому, приезжают учителя из другой школы. Когда погода плохая, девочку мучают головные боли, пьет таблетки горстями. Бывает, случаются судороги. Одноклассники навестили лишь дважды. Первый раз пришли 12 человек с подарками, шариками и цветами, позже второй раз побывали трое. Однажды заглянула классная руководительница», — рассказал Наталья Владимировна.

Она уточнила, что им не помешала бы любая помощь. Семья живет лишь на пенсию и деньги по уходу за ребенком, но этих средств не хватает для того, чтобы Саша могла попасть на курс реабилитации в хорошую клинику. Мать нападавшего в первый год трагедии дала денег на лечение. Но сегодня жертве нападения в школе не помогает никто.