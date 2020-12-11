Visa и Mastercard лишили Pornhub зрителей. Ресурс может потерять 50% аудитории из-за видео с детьми

Mastercard и Visa прекратили работать с Pornhub после скандала вокруг видео с детским насилием. Из-за этого хостинг может потерять от трети до половины зрителей, привыкших оплачивать «клубничку» картами, и, возможно, обанкротится. Владельцам карт «Мир» тоже радоваться нечему. Платформа с этой платежной системой не работает.

Mastercard навсегда прекратила обработку платежей на крупнейшем порноресурсе Pornhub после того, как ее расследование подтвердило наличие на платформе роликов с насилием над детьми, сообщило агентство Reuters. Платежная система Visa приостановила платежи не дожидаясь итогов собственного расследования.

4 декабря газета New York Times обвинила ресурс в размещении и монетизации видео с изнасилованием несовершеннолетних. По данным газеты, на сайте можно найти снятые скрытым способом ролики из душа, расистский и женоненавистнический контент, а также кадры удушения женщин пакетами. После этой публикации ресурс ограничил загрузку видео, разрешив это только идентифицированным пользователям. Но сами обвинения опроверг.

«Мы всегда удаляем незаконный контент, включая материалы, не связанные с согласием участников, и материалы о сексуальном насилии над детьми. В начале этого года мы также сотрудничали с Национальным центром по пропавшим и эксплуатируемым детям, а в следующем году выпустим наш первый отчет о прозрачности», — говорится в блоге видеохостинга.

Ограничения работы платежных систем Pornhub назвал разочаровывающими, особенно после предпринятого шага.

«Эта новость негативно сказывается на сотнях тысяч моделей, которые полагаются на нашу платформу для получения средств к существованию», — пояснили представители ресурса.

Без карточной оплаты

В пресс-службах платежных систем «360» подтвердили ограничения на работу на Pornhub. Visa предписала финансовым организациям, которые обслуживают владеющую видеохостингом компанию MindGeek, приостановить обработку платежей через свою сеть до конца проверки.

«Мы в компании Visa строго следим за тем, чтобы пресекать незаконную деятельность с использованием нашей сети, и призываем наших партнеров — финансовые организации — регулярно проверять торгово-сервисные предприятия, с которыми они работают, на их соответствие нашим стандартам по этому и другим вопросам», — заявили в пресс-службе.

В Mastercard оказались шустрее и подтвердившую размещение незаконного контента проверку закончили раньше.

«В результате, в соответствии с нашими политиками, мы сообщили финансовым учреждениям, обслуживающим этот сайт через нашу сеть, о необходимости остановить прием платежей. В дополнение отметим, что проверяем наличие потенциально незаконного контента на других вебсайтах, чтобы в случае необходимости принять меры», — добавили в Mastercard.

Любителям порно с картами «Мир» тоже нечему радоваться. Эта платежная система с Pornhub не работала, сообщили «360» в ее пресс-службе.

Потеря аудитории

Вне зависимости от наличия альтернативных способов оплаты и направленности любого ресурса у части его пользователей выработалась лояльность к конкретным платежным привычкам. Закрытие таких каналов оплаты может привести к отсеву этих людей, пояснил «360» исполнительный директор консалтинговой группы «Аспект» Артем Генкин.

«Мне кажется, от трети до половины тех, кто использовал карты для оплаты услуг, прекратят им пользоваться. Такое происходит на более благопристойных платформах. От трети до половины пользователей, плативших через определенный платежный канал, если перекрывают этот канал, просто прекращают покупать эти товары или услуги. Очень существенное уменьшение оборота», — добавил Генкин.

При сокращении спроса судьба компаний идет по двум путям: одни банкротятся и закрываются, другие поднимают цены на услуги. А некоторые, напротив, устраивают акции и распродажи для сохранения лояльной аудитории. Но это зависит от маркетинговой политики бизнеса. Помимо карт, расплачиваться в интернете можно электронными деньгами типа криптовалют, PayPal и так далее. Но, по мнению Генкина, обе платежные системы могут вернуться на Pornhub, если деятельность и контент хостинга прекратят нарушать требования платежных систем.