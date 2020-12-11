Карты Mastercard и Visa запретили использовать на Pornhub

Держатели банковских карт Mastercard и Visa больше не смогут использовать их для оплаты на порносайте Pornhub. Платежные системы запретили использовать свои карты после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними.

Как сообщила The New York Times, до этого и Visa, и Mastercard начали расследование в отношении PornHub после публикации, в которой автор материала утверждал, что ресурс содержит сотни тысяч видеозаписей с насилием над детьми, так называемой «порноместью» (слитые записи со скрытых камер).

В заявлении Mastercard говорится, что расследование подтвердило «нарушение стандартов» платежной системы, которые запрещают незаконный контент.

Visa, в свою очередь, приостановила платежи на Pornhub через карты компании до завершения собственного расследования.

Руководство Pornhub после обвинения в насилии над несовершеннолетними заявило о «безусловной приверженности к борьбе с материалами сексуального насилия над детьми». В связи со скандалом порносайт запретил загружать видео всем желающим. Теперь пользователи могут сделать это только после идентификации. Скачать ролики на компьютер тоже не получится. Эту функцию вообще убрали.