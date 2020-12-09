Pornhub ввел ограничения на загрузку видео после обвинения в насилии над детьми
«Сегодня мы предпринимаем важные шаги для дальнейшей защиты нашего сообщества. В дальнейшем разрешим загружать контент только идентифицированным пользователям. Мы запретили скачивание», — сообщил центр поддержки Pornhub.
Программисты будут использовать технологии CSAI Match и PhotoDNA для борьбы с распространением роликов с сексуальным насилием над детьми. Инструмент Content Safety API поможет искать нелегальные записи.
В Pornhub уверили, что главные ценности их сообщества (свобода и конфиденциальность) основаны на доверии пользователей платформе.
«Мы всегда стремились исключить незаконный контент, включая материалы сексуального насилия над детьми», — добавили в центре поддержки.
Ввести ограничения решили после того, как в The New York Times опубликовали материал о заработке Pornhub на насилии над несовершеннолетними.