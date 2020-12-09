Pornhub ввел ограничения на загрузку видео после обвинения в насилии над детьми

Порносайт Pornhub запретил загружать видео всем желающим. Теперь пользователи могут сделать это только после идентификации. Скачать ролики на компьютер тоже не получится. Эту функцию вообще убрали. Руководство порноресурса ввело ограничения после обвинения в насилии над несовершеннолетними.

«Сегодня мы предпринимаем важные шаги для дальнейшей защиты нашего сообщества. В дальнейшем разрешим загружать контент только идентифицированным пользователям. Мы запретили скачивание», — сообщил центр поддержки Pornhub.

Программисты будут использовать технологии CSAI Match и PhotoDNA для борьбы с распространением роликов с сексуальным насилием над детьми. Инструмент Content Safety API поможет искать нелегальные записи.

В Pornhub уверили, что главные ценности их сообщества (свобода и конфиденциальность) основаны на доверии пользователей платформе.

«Мы всегда стремились исключить незаконный контент, включая материалы сексуального насилия над детьми», — добавили в центре поддержки.

Ввести ограничения решили после того, как в The New York Times опубликовали материал о заработке Pornhub на насилии над несовершеннолетними.