Высшее образования России на распутье. Отпустить Болонскую систему пора, но не получается

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил запретить бакалаврам поступать на непрофильную магистратуру. Однако по мнению экспертов пора пересматривать всю систему высшего образования.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил запретить бакалаврам поступать на непрофильную магистратуру. По словам главы Минобрнауки, многие используют эту возможность только для получения диплома. В то время как тот, кто отучился на специалитете, не может продолжить образование на бюджете.

Ранее Фальков заявил, что Россия отказывается от Болонской системы высшего образования с двухуровневым принципом. Позже министр уточнил, что образовательная система не собирается отменять бакалавриат и магистратуру. В числе прочего, это удобно для приема иностранных студентов, а Россия входит в топ-7 стран по их количеству.

При этом в Минпросвещения заявили, что основным форматом подготовки будущих специалистов в российских вузах может стать специалитет. Профессиональное сообщество уже сформировало программу «Ядро высшего педагогического образования», где описаны единые принципы и подходы к подготовке педагогических кадров.

Совмещать специальности нужно с умом

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин в разговоре с «360» предположил, что Фальков имел ввиду не полный запрет, а о том, чтобы учащиеся при выборе учитывали смежность будущих профессий.

«Если ты, например, получил на экономическую специальность, а потом поступаешь на инженерный факультет, то в любом уважающем себя ВУЗе вступительные испытания такие, что если ты не разбираешься в теме — не поступишь. Кроме того часть вопросов идет на общелогические, общепознавательные вещи», — рассказал ректор.

Он добавил, что в прошлом году 102 человека поступило на программы двух дипломов: обучающиеся на магистратуре по техническим направлениям параллельно на платной основе поступили на магистерские программы по экономике или выбирают по этой программе второй диплом по IT-специальности.

«Как верно отметил Валерий Фальков, нужно все-таки двигаться последовательно. Важно говорить с теми, кто трудоустраивает наших выпускников: именно они формулируют задачи. Потому что образование нам нужно не ради образование, а для того, чтобы дальше экономика развивалась», — сказал Баулин.

Он отметил, что часто российские бакалавры решают сменить сферу обучения и выбирают на первый взгляд другую специальность, которая на поверку оказывается близкой к первой. Например, нефтепереработчик, который потом отучился на промышленной безопасности станет отличным специалистом и работать в сфере нефтедобычи.

«Запретить студентам поступать на непрофильную магистратуру или оставить им выбор — вопрос репутации вуза. В нашем университете мы дали студентов выбор между возможностью поступление на программу бакалаврской подготовки и на программы специалитета», — сказал ректор.

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Образованию нужна строгая система

Член-корреспондент РАЕН Сергей Комков рассказал «360», что после того как депутаты Госдумы и руководители Совета федерации сделали заявление о необходимости выхода из Болонской системы, у Минобрнауки нет точного понимания, что теперь делать и как поступить с системой профессионального образования.

«У нас фактически трехуровневая система: бакалавр, магистр, а потом аспирантура. И сегодня возникает вопрос: каким образом перестраивать эту систему? Никто не понимает, каким образом и на какие специальности можно будет зачислять в магистратуру людей, которые будут обучаться по типу специалитета», — отметил Комков. Так возникнет полная каша в процессе обучения, очертил перспективы доктор педагогических наук.

«Я бы советовал вообще руководству министерства образования и науки, прежде чем делать какие-либо заявления, самим определиться и понять, чего они дальше будут строить и каким образом они будут дальше формировать систему высшего профессионального образования?» — сказал Комков.

По его словам, необходимо понять, какие специальности точно будут готовиться по принципу специалитета, без бакалавриата и магистратуры, только с аспирантурой для тех, кто захочет получить соответствующую научную степень.

«А для оставшихся специальностей в трехуровневой системе „бакалавриат-магистратура-аспирантура“ должна быть четко построена схема. Но там уже будет предусмотрено, что эти студенты не смогут обучаться по принципу специалитета. Тут невозможен будет переход, лавирование между вузами, которые будут работать по разным принципам», — сказал доктор педагогических наук.

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Или работать на страну, или на публику

Комков предположил, что сами руководители министерства высшего образования и науки не понимают, какую схему и какую именно систему высшего профессионального образования они собираются применять.

«С одной стороны, им хочется поиграть дальше в эту болонскую игрушку, а с другой стороны, они понимают, что эта игрушка уже давным-давно заезженная и не пригодна для нашей системы и подготовки наших специалистов», — отметил доктор педагогических наук.

Он добавил, что чиновникам от образования также очень хочется сохранить привлечение иностранных студентов. Ведь за границей Болонская останется, а по принципу специалитета сегодня учат только в некоторых американских университетах и в Китае.

«А все остальные страны подсажены вот на эту вот эту игрушку болонскую. Поэтому придется выбирать: либо ты готовишь специалистов для своей собственной страны и закрываешь собственные потребности, либо ты работаешь на зарубежную публику», — сказал Комков.

Бакалавры получают общие знания

Доктор педагогических наук отметил, что люди часто решаются сменить сферу обучения. Дело в том, что бакалавриат не дает конкретной четкой специализации, а предусматривает лишь общий набор знаний.

«И только уже в магистратуре дается определенное в той или иной отрасли. Поэтому не случайно, что абитуриент может поступить на бакалавриат педагогический, а потом оказаться на магистратуре, связанной с философией или медициной. Потому что эти четыре года, пока он обучался в бакалавриате, он к профессии толком и не прикасался», — пояснил Комков.

По его словам, выпускники первой ступени выходят с дипломом вроде бы высшего образования, то есть с дипломами бакалавра, но на самом деле они ничего не знают и ничего не умеют. И это опасно, особенно в таких направлениях, как педагогика, медицина, инженерия.

Комков уточнил, что система бакалавриата и магистратуры возникла в Европе в XVI веке для подготовки теологических кадров: так готовили настоятели монастырей для себя служителей. Первые два-три года учили так называемых бакалавров, которые фактически всего лишь были чтецами и копировальщиками религиозных книг.