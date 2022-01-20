Продажи экспресс-тестов, масок и санитайзеров резко выросли в России

Россияне снова начали скупать экспресс-тесты на коронавирус, маски и санитайзеры. Это показали опросы представителей крупных аптечных сетей, которые провела газета «Ведомости».

Некоторые категории товаров стали продаваться больше в семь раз за неделю. К такому скачку привели новости о новой волне коронавируса и быстрого распространения его штамма «омикрон».

Экспресс-тесты стали продаваться на 20% активнее, чем в прошлую неделю, рассказали в аптеках. Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов предположил, что такой спрос на них формирует нежелание граждан обращаться в официальные органы для подтверждения заражения.

Люди меньше боятся самого вируса и знают, когда именно нужно обращаться за помощью. Это, по словам эксперта, может спровоцировать сильную разницу между статистическими данными и реальным количеством заболевших.

Маски, респираторы и санитайзеры тоже стали покупать чаще, что тоже обусловлено наслышанностью россиян о коронавирусе и его новой контагиозной разновидности «омикрон».