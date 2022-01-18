Двойной удар по россиянам. Эпидемия гриппа грозит твиндемией

После Нового года в России начала расти заболеваемость гриппом. Симптомы довольно легко спутать с симптомами коронавируса, так как в обоих случаях идет атака на верхние дыхательные пути.

Твиндемия на пороге

Российские врачи зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Уже на второй неделе 2022 года в 46 регионах страны начал существенно расти эпидемический порог. Среди заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями были отмечены люди всех возрастных групп.

От гриппа привились более 68,5 миллиона россиян — 46,9% от численности населения страны, отметили специалисты Роспотребнадзора. Снова появилась серьезная угроза твиндемии — коронавирус вместе с ОРВИ может одновременно и с удвоенной силой атаковать человеческий организм.

О таком развитии событий врачи уже предупредили страны Евросоюза. Медики предполагают, что вспышка заражений гриппом и коронавирусом может привести к большому числу заболевших, избытку пациентов в клиниках, нехватке мест для новых больных.

Избежать заражения можно

Врач-инфекционист Юрий Венгеров пояснил «360», что чистых респираторных инфекций не так много. Они всегда комбинируются между собой, и это утяжеляет течение болезни.

«Их симптомы легко спутать с ковидными, потому что поражается один и тот же орган дыхания — верхние дыхательные пути. Горло красное, и неважно, какой там вирус — может быть, там их десяток. Это дифференцируется только лабораторно. Именно поэтому они объединены в группу ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции», — сказал Юрий Венгеров.

По его словам, фактически в России уже идет твиндемия коронавируса и гриппа. При этом международная служба наблюдения за гриппом постоянно регистрирует появление новых вариантов этого вируса. В соответствии с этим каждый год меняется структура противогриппозных вакцин — их адаптируют под новые варианты.

«Прививки помогут не только самим вакцинированным: если уровень вакцинации определенного размера, свыше 80%, то тогда уже вероятность заражения, конечно, уменьшится. И это будет способствовать прекращению эпидемии», — отметил Юрий Венгеров.

Можно привиться от гриппа и ковида

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «360» рассказал, что сочетание нескольких вирусных инфекций представляет серьезную опасность. Хотя у некоторых специалистов всегда вызвало сомнение, возможно ли одновременное заболевание гриппом и ковидом. В теории — да.

«На практике пока такие случаи встречаются, но очень редко. Симптоматика довольно похожа: повышение температуры, боли в горле, кашель, насморк. Это характерно для всех острых респираторных вирусных инфекций, и иногда только вирусологические исследования позволяют идентифицировать, какой вирус напал на человека», — рассказал Владимир Болибок.

Он напомнил, что официально эпидемия по гриппу в России не объявлена, поэтому говорить о твиндемии пока рано. Если это будет грипп в сочетании с коронавирусом, людям поможет вакцинация, так как от обеих инфекций есть возможность сделать прививки, причем можно даже вакцинироваться одновременно.