Прославили «генетических родственников фашизма». Львовская область объявила 2022-й годом УПА

На территории Львовской области Украины 2022 год объявили годом «Украинской повстанческой армии»*. Она в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами.

80 лет с момента основания УПА*

О таком решении сообщили депутаты Львовского областного совета во время пленарного заседания. Об этом есть информация и на сайте облсовета. Причиной объявления 2022 годом УПА* стало то, что в этом году исполняется 80 лет с момента основания первых военных отрядов этой организации.

«Это очень важная инициатива, и такое событие должно быть надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне путем увековечения памяти воинов УПА*», — заявил во время своего выступления председатель комиссии по вопросам культуры, информационной политики и продвижения облсовета Святослав Шеремет.

По его словам, цель такого решения — просветить жителей Украины и другие народы, рассказать о деятельности УПА* и роли организации в якобы борьбе за независимость государства.

«Мы должны сделать все для того, чтобы все во Львовской области, на Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА*», — подчеркнул Шеремет.

Более того, летом группа депутатов Верховной рады предложила отметить 80 лет с момента основания УПА* на государственном уровне. Главу Украины Владимира Зеленского даже призвали присвоить звание героев страны националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.

«Античеловеческие проявления»

Это лишнее доказательство того, что на Украине сейчас у власти не просто русофобы, а человеконенавистники. Об этом в разговоре с «360» рассказал депутат Александр Кравец.

Все эти разновидности бандеровщины… Это совершенно античеловеческие проявления. Это генетические родственники фашизма. <…> Годовщина оправдания зверства и зверья. Это за пределами добра и зла Александр Кравец.

Это все не отменяет того, что остальная часть Украины не считает членов УПА* героями. Людей к этому принуждает власть, они ради этой «чепухи» воевать с правительством не собираются, но все же так не считают. Об этом «360» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.

«Насчет того, что они (члены УПА* — прим. ред.) сражались против Гитлера, каких-то документальных свидетельств нет. За исключением, может, какого-то эпизода. А насчет того, что они сражались с СССР, — это правда. <…> Вот такой пример, что там были герои, которые сражались против советских», — пояснил собеседник «360».

Стоит напомнить, что УПА* действовала преимущественно на Западной Украине. Она воевала против советских войск. Шесть лет назад на тот момент президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» страны. Членам организации даже дали право на социальные гарантии.

Российская сторона это решение осудила и призвала международное сообщество вынести произошедшему адекватную оценку. Россия, Израиль и многие другие страны уже не раз осуждали марши и акции националистов на Украине. Героизацию УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича также критиковали многие ветераны войны.

* Запрещенная в России экстремистская организация.