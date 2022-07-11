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    11 июля 2022, 15:23

    Президент Польши потребовал от Украины признания Волынской резни

    Дуда призвал Украину признать Волынскую резню

    Екатерина Виславская

    Волынская резня унесла жизни 100 тысяч человек. Польша будет добиваться признания преступлений «Украинской повстанческой армии»* и возможности для родственников посетить могилы погибших. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщили «Известия».

    Президент Польши потребовал от Украины признания Волынской резни

    «Чего мы хотим? Мы хотим правды. Хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных. <…> Это драматичное событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек», — сказал он, выступая по случаю Дня памяти жертв геноцида 79 лет назад.

    Он отметил, что это не выдумка и легенда, а неоспоримый исторический факт этнической чистки. Анджей Дуда подчеркнул, что ее устроили соседи, и призвал добиваться признания вины мирным путем.

    Волынской резней называется акция украинских националистов по уничтожению поляков на Волыни. Она началась в феврале 1943 года. Украинская сторона отказывается признавать геноцид и считает бойцов УПА* национальными героями.

    * «Украинская повстанческая армия» (УПА) — запрещенная в России украинская экстремистская организация.