Президент Польши потребовал от Украины признания Волынской резни

Волынская резня унесла жизни 100 тысяч человек. Польша будет добиваться признания преступлений «Украинской повстанческой армии»* и возможности для родственников посетить могилы погибших. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщили «Известия».

«Чего мы хотим? Мы хотим правды. Хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных. <…> Это драматичное событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек», — сказал он, выступая по случаю Дня памяти жертв геноцида 79 лет назад.

Он отметил, что это не выдумка и легенда, а неоспоримый исторический факт этнической чистки. Анджей Дуда подчеркнул, что ее устроили соседи, и призвал добиваться признания вины мирным путем.

Волынской резней называется акция украинских националистов по уничтожению поляков на Волыни. Она началась в феврале 1943 года. Украинская сторона отказывается признавать геноцид и считает бойцов УПА* национальными героями.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — запрещенная в России украинская экстремистская организация.