Полярный обман. Петербуржцам пообещали северное сияние, которое никто не увидит

Петербуржцам пообещали затяжное северное сияние. При ясном небе им можно будет любоваться всю неделю. Но ученые говорят, что явление это маловероятное. Буря на Солнце будет слишком слабой и сможет расцветить небо разве что вблизи Северного полюса.

В течение этой недели петербуржцы смогут любоваться северным сиянием, сообщил изданию «Петербургский дневник» астроном Евгений Соков. По его словам, апрель, сентябрь и октябрь — сезон для этого природного явления. Правда, оно будет скорее белесым, как дымка, нежели зелено-фиолетовым, как на севере.

«Если будет ясное небо, это особенно хорошо видно. Конечно, нужно уезжать подальше от городской засветки, потому что на наших широтах северные сияния в принципе не такие интенсивные, их нужно наблюдать при низком городском освещении», — пояснил Соков.

Не та фаза

Появление северного сияния над Петербургом маловероятно, пояснил «360» Юрий Наговицын, заведующий отделом физики Солнца, руководитель лаборатории проблем космической погоды Главной Пулковской астрономической обсерватории РАН. Яркие полярные сияния возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональных масс. Такое происходит во время большой фазы 11-летнего цикла солнечной активности.

Сейчас — эпоха минимума, то есть низкая фаза. Во время нее полярные сияния тоже возможны. Но уже из-за открытых конфигураций магнитного поля — корональных дыр или областей в солнечной короне с пониженными плотностью и температурой плазмы. Сильных геомагнитных возмущений эти высокоскоростные потоки солнечного ветра не создают.

На широтах Петербурга и тем более Москвы сияние возможно только от крупных вспышек на Солнце. То есть близ максимальной фазы 11-летнего цикла, до которой еще около трех лет. А видно явление только при ясной, безоблачной погоде.

«Сейчас мы проходили через высокоскоростные потоки, 22–23 октября они достигнут орбиты Земли. Но вероятность, что мы сможем [в эти дни] наблюдать полярное сияние в Петербурге, очень низка. Это возможно только на самых высоких широтах — в северных районах Канады. Сказать, что у нас сияния точно не будет, я не решусь, может, конфигурация магнитного поля Земли будет благоприятной, но вероятность крайне низка», — добавил Наговицын.

Слабая буря

Появление северного сияния над Петербургом под большим вопросом, заявил «360» руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш. Сейчас геомагнитная активность начинает расти и может произойти слабая солнечная буря. Для появления сияния на Северном полюсе ее хватит, но для Петербурга буря должна быть минимум втрое сильнее.

«90%, что при той буре, что сейчас ожидается, полярное сияние над Петербургом маловероятно. По данным, которые мы пока видим, буря не тянет на северное сияние над Петербургом», — сказал ученый, уточнив, что если явление и будет заметно, то только в ночь с 21 на 22 октября.

Вероятность полярного сияния в Петербурге в середине второй декады октября выше среднего, сообщил «360» Владимир Обридко, заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН. Если оно возникнет, то охватит северную часть неба. Наблюдать его лучше на открытой местности в северных районах города.

«Петербург расположен достаточно близко к зоне полярных сияний. Там они бывают не так часто, как в районе Мурманска или Апатитов, где они бывают часто. Но в Петербурге это тоже не является чем-то из ряда вон выходящим, это вам не Москва», — заключил Обридко.