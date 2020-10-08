Вторая половина октября принесет многодневную магнитную бурю

Магнитная буря продлится с 21 по 29 октября. За этот период она будет менять свою интенсивность и пика достигнет 25 числа.

С 21 по 24 октября ожидается магнитная буря класса G1 — достаточно слабого уровня. Такие бури могут повлиять на работу энергосистем, пути миграций птиц и животных, сообщают ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН на официальном сайте.

25 октября буря усилится до среднего класса G2. Она может вызвать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Затем буря начнет стихать и успокоится к 29 октября. Также солнечная активность, вызывающая магнитные бури, может сделать северное сияние более видимым для жителей южных широт.

Всего ученые классифицируют пять классов магнитных бурь от самой слабой до сильнейшей.

Ранее терапевт Павел Воробьев объяснил, почему людям не стоит бояться магнитных бурь. Он уверен — они безопасны для здоровья человека. Терапевт заявил, что все многочисленные статьи в интернете, где описывается негативное влияние бурь на наше самочувствие, нельзя считать достоверными источниками. Они не имеют авторитетного научного подкрепления.