Северное сияние над Финским заливом сняли на видео

На Финским заливом разлилось северное сияние. Его было видно неподалеку от Санкт-Петербурга: в городе небесное явление не так заметно из-за подсветки.

Северное сияние можно было наблюдать в ночь с 13 на 14 сентября, сообщил «Петербургский дневник».

Явление засняли на камеру на Финском заливе и Ладоге. Его наблюдали в районе поселка Пятиречье. Снимки опубликовали в Telegram, а ролик появился в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Telegram/astrophotoboloto

Сияние возникает в верхних слоях атмосферы Земли и вызвано движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле планеты. Оно сезонно и обычно случается с сентября по март — с осеннего по весеннее равноденствие.

NASA недавно показало два феномена, которые удалось зафиксировать астронавтам в верхних слоях земной атмосферы: северное сияние и свечение неба. Красочные явления озарили небо в марте. Сфотографировать их удалось с МКС.