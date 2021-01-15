Пока я есть, с «Ералашем» все будет в порядке. Как Борис Грачевский делал киножурнал

В больнице от коронавируса умер Борис Грачевский — создатель и худрук киножурнала «Ералаш», на котором выросли несколько поколений советских и российских школьников. Известные актеры и музыканты начинали в этом проекте. Об истории «Ералаша» и судьбе его создателей — в материале «360».

С чего начинался «Ералаш»

В 1972 году студентка Высших курсов сценаристов и режиссеров, впоследствии известный режиссер Алла Сурикова предложила создать киножурнал для детей «Фитилек». Власти идею поддержали, производителем киножурнала определили Киностудию имени Горького. Сурикова сняла два сюжета, после чего забросила идею.

В 1974 году журнал решили возродить сотрудники киностудии — замглавного редактора Александр Хмелик и старший администратор Борис Грачевский. Название «Ералаш» придумала дочь Александра Хмелика — семиклассница Наташа. Первым сюжетом была экранизация стихотворения Агнии Барто.

Вскоре для «Ералаша» решили сделать рисованную заставку и придумать к ней оригинальную песню. Заставки к киножурналу уже 46 лет рисует Юрий Смирнов. Каждая история начинается с его мини-сюжета.

Стихотворение «Мальчишки и девчонки, а также их родители…» придумал Александр Хмелик, музыку написал Алексей Рыбников. А исполняет песню детская группа «Непоседы». Вначале задорным подростковым голосом ее пела Елена Камбурова.

Первую мелодию предложил Владимир Шаинский. Из-за того, что композитор убрал большинство слов из стихотворения, конечный выбор сделали в пользу Рыбникова.

Звезды киножурнала

В «Ералаше» начинали известные артисты и музыканты Сергей Лазарев и Влад Топалов, Наталья Ионова (Глюк’Ozа), Юлия Волкова из «Тату»; Александр Головин и Кирилл Емельянов из «Кадетства», Псих из сериала «Физрук» Владимир Сычев и многие другие. Многие с тех времен изменились до неузнаваемости.

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин.

Сергей Лазарев — юный художник.

Юля Волкова подрабатывает в «Детском мире».

В «Ералаше» с самого начала снимались и взрослые звезды отечественного кино. В одном из первых выпусков появился Спартак Мишулин. Там также играли Лев Дуров, Леонид Ярмольник, Вячеслав Тихонов, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский, Яна Поплавская, Сергей Безруков, Михаил Пуговкин, Светлана Крючкова, Лариса Удовиченко, Владимир Зельдин, Любовь Полищук, Ольга Аросева, Галина Польских, Семен Фарада и многие-многие другие.

Как сложилась судьба Грачевского

После краха СССР киножурнал продолжил существовать. «Ералаш» стал частным и со временем заметно расширился. В 1995 году на базе Киностудии имени Горького Грачевский основал студию «Ералаш-Лэнд», которая спустя десять лет сменила название на «Ералаш». В Анапе начал проводиться кинофестиваль «Остров детства „Ералаш“» (сейчас он проходит онлайн из-за коронавируса), у проекта появился свой детский лагерь в Горном Алтае, студии в 18 регионах страны, рекламное и актерское агентства.

В 2009 году худрук «Ералаша» снял первый полнометражный художественный фильм «Крыша». В 2015 году Грачевский снял мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония». В отличие от детских работ, эти фильмы прошли практически незамеченными.

В 2018 году режиссер рассказал в интервью, что перенес несколько операций, облучение и химиотерапию из-за рака кожи, резвившегося на месте родинки.

В декабре 2020 года Грачевский заразился коронавирусом и попал в больницу. Под Новый год перевели в реанимацию, откуда он выкладывал фотографии с широкой улыбкой и говорил друзьям, что выкарабкался.

В январе Грачевского ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 14 января основатель «Ералаша» умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

В одном из интервью Борис Грачевский говорил, что будущее у «Ералаша» потрясающее. «И пока я есть, с „Ералашем“ все будет в порядке: если что, выкручусь», — отмечал создатель киножурнала.