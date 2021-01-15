Говорил, что выкарабкался. Садальский о смерти Бориса Грачевского

Актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал «360» смерть худрука «Ералаша» Бориса Грачевского. Садальский разговаривал с ним после Нового года, тот говорил, что идет на поправку.

«Я неделю назад с ним разговаривал, он был веселый и сказал, что сейчас выйдет, и будет все в порядке. Я говорю: „Ну, все, ковиду *** [трындец]. Поздравляю тебя“. Он говорит: „Выкарабкался“. И вот видите, как ужасно…», — сказал Садальский.

По словам собеседника, осознать, что Грачевский скончался, невозможно, поскольку «Боря и смерть — это несовместимые вещи».

Актер также сообщил, что в начале января Грачевский прислал ему фотографии из реанимации. На них создатель «Ералаша» улыбался. «Жить будет!» — передал Садальский вердикт врачей.

В декабре 71-летний Грачевский заразился коронавирусом. Под Новый год он попал в реанимацию.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Подмосковья. Детский киножурнал «Ералаш» он создал в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом. До этого Грачевский работал на киностудии им. Горького токарем, грузчиком, администратором фильмов Александра Роу и Василия Шукшина.