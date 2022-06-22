У мира появится новая резервная валюта. Путину удастся подвинуть доллар?

Россия планирует объединить страны БРИКС для создания новой резервной валюты. В отличие от доллара, она будет свободной от национального диктата и прихотей отдельных политиков. Тем временем опора на несколько валют сделает ее устойчивой. Прототипом можно назвать переводной рубль — расчетную единицу во взаимных межгосударственных расчетах стран — членов СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Опыт оказался успешным.

Россия планирует создать новую резервную валюту

Владимир Путин рассказал о работе над созданием новой резервной валюты. Она может появиться на основе корзины валют стран БРИКС. Россия предлагает Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка. Это альтернатива SWIFT, от которой отключили часть российских банков.

«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — процитировало Путина агентство «Интерфакс».

Президент России также добавил, что сейчас совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка механизмов альтернативных международных расчетов.

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Он отметил, что в России принимают комплексные меры, чтобы снизить негативное влияние санкций и укрепить торгово-инвестиционные связи со всеми заинтересованными государствами.

«Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам», — подчеркнул Путин.

Валюту создадут на базе дружественных стран

Речь идет о создании валюты, которая необходима для торговли между странами. Об этом «360» рассказал кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Если речь идет о двусторонней торговле, например, мы торгуем с Казахстаном, у него — тенге, у нас — рубль. Допустим, образовалось неровное соотношение: чего-то, например, РФ продала больше, чем купила у Казахстана — появляется другая сторона, Белоруссия. А с ней у Казахастана наоборот — превышение. Он продал Белоруссии больше, чем купил. А Белоруссия — с Россией. Закольцовка единой валюты позволяет успешнее осуществлять торговлю между странами, входящими в общую торговую сеть. Это удобно», — отметил Юденков.

Он отметил, что на территории, где будет такая валюта в ходу, она вполне может быть удобнее доллара или евро. А выбор стран БРИКС для создания новинки объясняется легко: в связи с санкциями число государств, готовых торговать друг с другом, естественным образом сузилось.

Это идея бродила и раньше. Просто не был понятен круг участников, чем он определяется. Теперь понятно — дружественностью по отношению к нашей стране Юрий Юденков.

У такой валюты уже был успешный прототип

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что это будет валюта, созданная в виртуальном пространстве. По его словам, все современные средства международных расчетов находятся сейчас в этой безналичной сфере и обслуживаются в киберпространстве.

«Это освобождает эту валюту от национального диктата, от национальных прихотей и от национальной политики, которую страны, располагающие резервной валютой, неизбежно используют в своих интересах. В частности, были претензии к доллару касательно того, что его стали все чаще использовать для достижения США своих национальных интересов. Когда доллар был нужен всем, США стали проводить шантажирующие мероприятия», — пояснил Беляев.

Более того, по его словам, опираясь на корзину из четырех валют, новая приобретет курсовую устойчивость. Это однозначно говорит в пользу новинки. В качестве успешного прототипа Беляев привел переводный рубль — расчетную единицу и средство платежа во взаимных межгосударственных расчетах стран — членов СЭВ (Совет экономической взаимопомощи).

«Крайне успешно действовал. И не только в качестве расчетной единицы, но и в качестве кредитного средства, в том числе и долгосрочного инвестиционного. Возможно, что новая валюта приобретет такие же свойства», — заключил Беляев.