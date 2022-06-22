Путин заявил о вине Запада в хроническом характере экономического кризиса

Мир оказался на краю экономического кризиса, который может стать хроническим, из-за действий стран Запада, нарушающих все базовые принципы. Об этом в ходе обращения к участникам Делового форума БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что западные партнеры прекратили соблюдать правила свободной торговли, рыночной экономики, неприкосновенности частной собственности.

«Они проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — заявил Путин.

Президент России отметил, что развивать бизнес в таких условиях предпринимателям оказалось очень сложно.

Но на этом западные страны не остановились и ввели политически мотивированные санкции, усилив механизмы давления на конкурентов.

«Как результат — проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдаются снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты», — перечислил Путин последствия от непродуманных действий западного мира.

Он подчеркнул, что Россия сейчас принимает все меры, чтобы снизить негативный эффект санкций и укрепить торгово-инвестиционные связи со всеми заинтересованными государствами.